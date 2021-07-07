Русский
$ 27,25
32,26
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Uber видихнув. Поява в Україні нового сервісу таксі виявилося фейком

7 липня 2021 19:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У компанії DiDi заперечують, що найбільша китайська служба-агрегатор таксі вийшла на український ринок

Китайське таксі DiDi в Україну не приходило, але не виключає таку можливість. Фото: колаж "Сьогодні"

Китайське таксі DiDi в Україну не приходило, але не виключає таку можливість. Фото: колаж "Сьогодні"

Китайський агрегатор таксі DiDi спростував інформацію щодо запуску свого сервісу в Україні, що з'явилася напередодні.

Про це повідомляє Новое время.

Реклама

Зокрема, в компанії стверджують, що сторінка "DiDi Ukraine" в Facebook не належать компанії. До того ж, у DiDi немає офіційного сайту в Україні.

Компанія "високо оцінює потенціал українського ринку міських перевезень", однак чи збирається дійсно на нього виходити – не вказується.

У DiDi стверджують, що націлені на "швидке зростання і розширення бізнесу" й уважно вивчають український ринок таксі.

Крім того, цікаво, що на батьківщині компанії – в Китаї, де DiDi є найбільшим оператором таксі, тимчасово заборонили завантажувати її додаток через звинувачення в незаконному зборі персональних даних користувачів. На цьому тлі акції DiDi обвалилися одразу на чверть.

Не пропусти!
У Данії були люди, які ніколи не дивилися футбол: легенда МЮ про божевілля перед Англією
Петер Шмейхель вважає Данію, за яку грає його син Каспер, фаворитом в матчі з Англією
Реклама

Після виходу на український ринок компанія могла стати серйозним конкурентом сервісів Uklon, Bolt і Uber.

Нагадаємо, що в квітні Антимонопольний комітет почав розслідування щодо цін на послуги таксі під час карантину в столиці.

Також ми писали про нову аферу з таксі – шахраї списують з українців гроші за неіснуючі поїздки.

Про що ще говорять Україна і світ, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Спізнюються на годину і більше.
Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)Транспорт
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитків
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитківТранспорт
Потяги затримуються через негоду.
Потяги затримуються через негоду. "Укрзалізниця" назвала маршрутиТранспорт
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все погано
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все поганоУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти