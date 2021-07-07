Uber видихнув. Поява в Україні нового сервісу таксі виявилося фейком

У компанії DiDi заперечують, що найбільша китайська служба-агрегатор таксі вийшла на український ринок

Китайське таксі DiDi в Україну не приходило, але не виключає таку можливість. Фото: колаж "Сьогодні"

Китайський агрегатор таксі DiDi спростував інформацію щодо запуску свого сервісу в Україні, що з'явилася напередодні.

Про це повідомляє Новое время.

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Зокрема, в компанії стверджують, що сторінка "DiDi Ukraine" в Facebook не належать компанії. До того ж, у DiDi немає офіційного сайту в Україні.

Компанія "високо оцінює потенціал українського ринку міських перевезень", однак чи збирається дійсно на нього виходити – не вказується.

У DiDi стверджують, що націлені на "швидке зростання і розширення бізнесу" й уважно вивчають український ринок таксі.

Крім того, цікаво, що на батьківщині компанії – в Китаї, де DiDi є найбільшим оператором таксі, тимчасово заборонили завантажувати її додаток через звинувачення в незаконному зборі персональних даних користувачів. На цьому тлі акції DiDi обвалилися одразу на чверть.

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Після виходу на український ринок компанія могла стати серйозним конкурентом сервісів Uklon, Bolt і Uber.

Нагадаємо, що в квітні Антимонопольний комітет почав розслідування щодо цін на послуги таксі під час карантину в столиці.

Також ми писали про нову аферу з таксі – шахраї списують з українців гроші за неіснуючі поїздки.

Про що ще говорять Україна і світ, дивіться у відеосюжеті: