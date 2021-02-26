Списують гроші за неіснуючі поїздки. Таксисти повадилися дурити українців

Експерти розповіли, як працює схема і як уберегтися від обману

Водії таксі в Україні повадилися обманювати клієнтів. Жертвами стають пасажири, які прив'язують свої банківські картки до додатка перевізника. Соцмережі рясніють скаргами від клієнтів таксі, які не замовляли машину, а гроші з їхніх карт все одно списали.

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Як розповів новинам "Сьогодні" експерт з безпеки Руслан Болгов, спочатку з жертвами зв'язується водій і скаржиться, що випадково оформив поїздку, просить її скасувати. Для скасування нібито потрібен пароль, який надсилають жертві на телефон. Людина вводить код, думаючи, що скасовує замовлення, а насправді – підтверджує списання коштів.

Експерти допускають, що в схемі можуть бути замішані не тільки таксисти, але і оператори колцентрів, які оформляють фіктивні поїздки.





Сюжет Георгія Маринова Відео: Сьогодні

Один з потерпілих – киянин Денис Мастерков. У його випадку шахраї прокрутили свою оборудку через відомий додаток для замовлення авто. Водій просив скасувати нібито помилкову поїздку.

"Прийшов код, я без задньої думки цей код повідомив... А потім побачив, що в додатку, в якому прив'язана банківська картка, за якісь поїздки почали зніматися гроші. При цьому я нікуди не їздив", – розповідає Денис.

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Скарги на цю ж службу стали з'являтися і в Харкові. У Мережі постраждалі пишуть, що фальшиві поїздки з їхніх карт замовлялися з різних областей. Вартість однієї з поїздок становила... 7000 гривень!

Новини "Сьогодні" намагалися поговорити з представниками служби таксі, але ті відмовилися від коментарів.

Експерти радять не прив'язувати до акаунтів у службах таксі картки, на яких лежать великі суми. Для таких випадків рекомендують користуватися окремою карткою, на якій буде 500-600 гривень.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв про шахрайство на установці вікон. Ввічливі молоді люди у фірмових костюмах пропонують українцям встановити вікна та балкони від виробника, якого не існує в природі. Ціни пропонують низькі, терміни роботи – найкоротші. Але як тільки отримують завдаток – зникають.

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