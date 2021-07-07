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Uber выдохнул. Появление в Украине нового сервиса такси оказалось фейком

7 июля 2021 19:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В компании DiDi отрицают, что крупнейшая китайская служба-агрегатор такси вышла на украинский рынок

Китайское такси DiDi в Украину не приходило, но не исключает такую возможность. Фото: коллаж "Сегодня"

Китайское такси DiDi в Украину не приходило, но не исключает такую возможность. Фото: коллаж "Сегодня"

Китайский агрегатор такси DiDi опроверг информацию о запуске своего сервиса в Украине, которая появилась накануне.

Об этом сообщает Новое время.

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В частности, в компании утверждают, что страница "DiDi Ukraine" в Facebook не принадлежат компании. К тому же, у DiDi нет официального сайта в Украине.

Компания "высоко оценивает потенциал украинского рынка городских перевозок", однако собирается ли в действительности на него выходить – не уточняется.

В DiDi утверждают, что нацелены на "быстрый рост и расширение бизнеса" и внимательно изучают украинский рынок такси.

Кроме того, любопытно, что на родине компании – в Китае, где DiDi является крупнейшим оператором такси, временно запретили скачивать ее приложение из-за обвинений в незаконном сборе персональных данных пользователей. На этом фоне акции DiDi обвалились сразу на четверть.

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После выхода на украинский рынок компания могла стать серьезным конкурентом сервисов Uklon, Bolt и Uber.

Напомним, что в апреле Антимонопольный комитет начал расследование относительно цен на услуги такси во время карантина в столице.

Также мы писали о новой афере с такси – мошенники списывают с украинцев деньги за несуществующие поездки.

О чем еще говорят Украина и мир, смотрите в видеосюжете:

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