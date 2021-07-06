Китайский сервис такси DiDi начнет работу в Украине

Комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к сервису, не будет превышать 12%, обещают в компании

Сервис такси DiDi будет работать в Украине. Коллаж "Сегодня"

Крупнейший китайский сервис такси DiDi готовится к запуску в Украине.

Компания уже запустила сайт для нашей страны.

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"Переходи на DiDi. Скоро в Украине", – говорится на главной странице сайта.

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Также сообщается, что комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к нему, не будет превышать 12%.

Напомним во время действия карантинных ограничений на проезд в транспорте в Киеве столичные службы такси подняли стоимость проезда. Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало расследование относительно соблюдения участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в столице.

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Также сообщалось, что к 2023 году руководство Дубая закупит для города беспилотные такси у фирмы Cruise, которая является подразделением General Motors. До 2030 года таких такси в городе будет уже 4 тысячи единиц.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: