Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Китайский сервис такси DiDi начнет работу в Украине

6 июля 2021 17:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к сервису, не будет превышать 12%, обещают в компании

Сервис такси DiDi будет работать в Украине. Коллаж "Сегодня"

Сервис такси DiDi будет работать в Украине. Коллаж "Сегодня"

Крупнейший китайский сервис такси DiDi готовится к запуску в Украине.

Компания уже запустила сайт для нашей страны.

Реклама

"Переходи на DiDi. Скоро в Украине", – говорится на главной странице сайта.

Читайте также: "Подвезти?" Сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США

Также сообщается, что комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к нему, не будет превышать 12%.

Не пропусти!
Италия – Испания: онлайн-трансляция первого полуфинала Евро-2020
Италия - Испания на Евро-2020

Напомним во время действия карантинных ограничений на проезд в транспорте в Киеве столичные службы такси подняли стоимость проезда. Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало расследование относительно соблюдения участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в столице.

Реклама

Также сообщалось, что к 2023 году руководство Дубая закупит для города беспилотные такси у фирмы Cruise, которая является подразделением General Motors. До 2030 года таких такси в городе будет уже 4 тысячи единиц.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине появится новый поезд
В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписаниеТранспорт
Власть определилась с шестью первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда
Власть определилась с шестью первыми платными автобанами. Карта и стоимость проездаТранспорт
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Опаздывают на час и больше.
Опаздывают на час и больше. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (список)Транспорт
Поезда задерживаются из-за непогоды.
Поезда задерживаются из-за непогоды. "Укрзализныця" назвала маршрутыТранспорт
Самолеты по всей Украине не могут вылететь в Турцию: насколько все плохо
Самолеты по всей Украине не могут вылететь в Турцию: насколько все плохоУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять