Списывают деньги за несуществующие поездки. Таксисты повадились обманывать украинцев

Эксперты рассказали, как работает схема и как уберечься от обмана

Водители такси в Украине повадились обманывать клиентов. Жертвами становятся пассажиры, которые привязывают свои банковские карточки к приложению перевозчика. Соцсети пестрят жалобами от клиентов такси, которые не заказывали машину, а деньги с их карт все равно списали.

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Как рассказал новостям "Сегодня" эксперт по безопасности Руслан Болгов, сначала с жертвами связывается водитель и жалуется, что случайно оформил поездку, просит ее отменить. Для отмены якобы нужен пароль, который присылают жертве на телефон. Человек вводит код, думая, что отменяет заказ, а на самом деле – подтверждает списание средств.

Эксперты допускают, что в схеме могут быть замешаны не только таксисты, но и операторы колл-центров, которые оформляют фиктивные поездки.





Сюжет Георгия Маринова Видео: Сегодня

Один из пострадавших – киевлянин Денис Мастерков. В его случае мошенники провернули свою схему через известное приложение для заказа авто. Водитель просил отменить якобы ошибочную поездку.

"Пришел код, я без задней мысли этот код сообщил... А потом увидел, что в приложении, в котором привязана банковская карточка, за какие-то поездки начали сниматься деньги. При этом я никуда не ездил", – рассказывает Денис.

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Жалобы на эту же службу стали появляться и в Харькове. В Сети пострадавшие пишут, что фальшивые поездки с их карт заказывались из разных областей. Стоимость одной из поездок составляла... 7000 гривен!

Новости "Сегодня" пытались поговорить с представителями службы такси, но те отказались от комментариев.

Эксперты советуют не привязывать к аккаунтам в службах такси карточки, на которых лежат крупные суммы. Для таких случаев рекомендуют пользоваться отдельной карточкой, на которой будет 500-600 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о мошенничестве на установке окон. Вежливые молодые люди в фирменных костюмах предлагают украинцам установить окна и балконы от производителя, которого не существует в природе. Цены предлагают низкие, сроки работы – кратчайшие. Но как только получают задаток – исчезают.

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