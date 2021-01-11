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В Украине появился новый вид мошенничества: жертвы "службы такси" теряют тысячи гривен

11 января, 18:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нельзя разглашать информацию, которая приходит в СМСках от службы такси

В Украине появился новый вид мошенничества, при котором доверчивая жертва обманщиков может потерять многие тысячи гривен.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Х.Салтовка".

Сначала с телефонного номера одной из служб такси приходит сообщение с 4-значным кодом, после чего мошенники перезванивают с неизвестного номера и говорят, что нечаянно приняли с телефона потенциальной жертвы заказ и, чтобы его отменить, просят назвать код из СМС.

"В итоге с моего аккаунта начали заказывать поездки из разных областей Украины. На одни из вызовов успела приехать машина, стоимость поездки была 7000 грн. Деньги списать не успели, я вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросил отменить заказ", – рассказывает жертва мошенников.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о мошенничестве на установке окон. Вежливые молодые люди в официальных костюмах предлагают украинцам установить окна и балконы от производителя, которых не существует в природе. Цены предлагают низкие, сроки работы – кратчайшие. Но как только получают задаток – исчезают.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что мошенники в соцсетях создают cтраницы-близняшки. Копии почти не отличить от оригиналов. Зачем это делают и как выманивают ваши деньги – разбирался сайт "Сегодня".

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афера мошенничество такси мошенники жертва обман аферисты

Источник: Сегодня

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