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Китайський сервіс таксі DiDi почне роботу в Україні

6 липня 2021 17:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Комісія сервісу для водіїв, які захочуть приєднатися до сервісу, не перевищуватиме 12%, обіцяють в компанії

Сервіс таксі DiDi буде працювати в Україні. Колаж "Сьогодні"

Сервіс таксі DiDi буде працювати в Україні. Колаж "Сьогодні"

Найбільший китайський сервіс таксі DiDi готується до запуску в Україні.

Компанія вже запустила сайт для нашої країни.

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"Переходь на DiDi. Скоро в Україні", – йдеться на головній сторінці сайту.

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Також повідомляється, що комісія сервісу для водіїв, які захочуть приєднатися до нього, не буде перевищувати 12%.

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Нагадаємо під час дії карантинних обмежень на проїзд в транспорті в Києві столичні служби таксі підвищили вартість проїзду. Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало розслідування щодо дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів у столиці.

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Також повідомлялося, що до 2023 року керівництво Дубая закупить для міста безпілотні такс у фірми Cruise, яка є підрозділом General Motors. До 2030 року таких таксі в місті буде вже 4 тисячі одиниць.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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