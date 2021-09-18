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В Україні злетять ціни на таксі – як похолодання позначиться на тарифах

Олександр Кульбачний Олександр Кульбачний Редактор розділу Гроші
18 вересня, 08:00
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З часу останнього локдауна ціна на таксі в Україні зросла майже на третину, а з похолоданням ціни можуть знову злетіти
В Україні стрімко зростають ціни на таксі
В Україні стрімко зростають ціни на таксі / Фото: Getty Images

В Україні стрімко ростуть ціни на таксі. Вони суттєво зросли ще навесні, а з приходом осінніх холодів можуть злетіти ще на 20%. "Сегодня" розбирався, чому таксі в Україні дорожчає і що буде з цінами далі.

Що нині відбувається з цінами

В Україні стрімко ростуть ціни на таксі, про що тепер масово говорять жителі великих міст країни. З часу останнього локдауну ціна на таксі в Україні підвищилася майже на третину, а з похолоданням ціни можуть зрости ще на 10-20%, розповів "Сьогодні" глава правління Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.
При цьому в великих обласних центрах тарифоутворення диктують агрегатори, такі, як Uber, Bolt і Uklon, у яких в високий годину-пік ціна поїздки може значно збільшуватися.

"У них гнучке ціноутворення: не в годину-пік ціна низька, але в високу годину-пік ціна може бути улвічі або тричі більшою, це їхня бізнес-модель роботи", – говорить Антонюк.

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За його словами, коригування цін на ринку сталася ще в квітні цього року. Зокрема, у зв'язку з останніми жорстким локдауном ціни на послуги таксі в Україні підвищилися в середньому на 10-15%.

"Також за літо і першу половину вересня ціна ще трохи виросла, сумарно підвищившись з середини весни на 15-25%", – говорить Антонюк.

При цьому зростає і первісна вартість подачі автомобіля до місця відправки та ціна за кілометраж, яка залежить від часу доби, погодних умов і ситуації на дорогах.

Чому таксі в Україні дорожчає

Серед основних причин зростання цін Антонюк називає, насамперед, брак автомобілів і кваліфікованих водіїв.

"Основна причина – брак машин, тому що їх купити не так просто, піднялися процентні ставки в банках, багато автопарків розорилися", – говорить він.

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Антонюк також додав, що в період карантинних обмежень багато автопарки були змушені тимчасово зупинити роботу, а деякі – розорилися. Велика кількість водіїв пішло в інші професії або взагалі виїхало з України на заробітки. Також на доходи водіїв сильно вплинув прихід агрегаторів, що підвищують свої процентні ставки з кожного замовлення.
На ціноутворення впливають і зростаючі ціни на паливо і технічне обслуговування транспорту, а також ситуація на дорогах, яка останнім часом значно погіршилася.
При цьому Антонюк вказує, що в офіційних службах таксі підвищення цін за вказаний період було більш помірним, ніж в агрегаторах.

"У традиційних службах таксі, де ціни трохи вищі, ніж в агрегаторах, вони виросли в середньому на 10% і до кінця року виростуть максимум на 5-10%", – говорить він.

У свою чергу, глава профспілки таксистів України Василь Попик вважає, що нинішні ціни на таксі часто є економічно невигідними для водіїв.

"Більше 50% в тарифі на проїзд – це паливо. Київські таксисти порахували три місяці тому, що "нульовий" тариф на перевезення становить 6 грн / кілометр, а на той час був тариф 4-4,5 грн за кілометр, тобто таксисти працювали собі в збиток, "проїдаючи" свої машини", – розповів він "Сегодня".

Глава профспілки таксистів України висловив співчуття, що в нинішніх умовах, коли ціни на українському ринку диктують агрегатори, таксисти не можуть впливати на їх формування.

"Унікальна ситуація, коли людина, яка пропонує послугу і несе повну матеріальну та іншу відповідальність, не впливає на тариф. Агрегатори грають із тарифами, як вважають за потрібне", – підкреслив він.

Що буде з цінами далі

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За словами Антонюка, подальше підвищення цін на таксі неминуче. Зараз, коли в Україні ще утримується тепла і сонячна погода, попит на послуги таксі не такий великий. Влітку багато українців пересіли на прокатний або особистий електротранспорт, однак за найближчі тижні, з приходом дощів і осінніх холодів, ситуація різко зміниться.

"Коли середньодобова температура повітря опуститься нижче 12-13 градусів, багато пасажирів пересядуть на таксі з електросамокатів, моноколес і скутерів", – нагадує глава правління Української таксомоторної асоціації.

Тому, згідно з його прогнозами, з приходом похолодання і зростання попиту ціни на таксі в Україні можуть зрости ще на 5-10% до кінця вересня, а до кінця року – ще на 10%.

Також ми писали, що:

  • В Україні серйозно задумалися над тим, щоб перейти на електрокари, оскільки бензинове або дизельне авто вже вкрай невигідно, а скоро стане занадто дорого.
  • Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися транспортний податок.
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