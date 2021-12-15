Uber не выдержал конкуренции? Компания начала распродавать активы в других странах

Сервис такси Uber продает свою часть в китайской компании Didi и планирует избавится от всех нестратегических активов

Uber окончательно выходит с китайского рынка / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Uber продает свою долю в китайской компании-конкуренте Didi. Причиной стал непрозрачный рынок КНР.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По словам главы компании Дара Хосровшахи, Uber хочет избавится от всех тех долей в активах, которые не являются стратегически важными.

"Они — конкурент, а Китай — довольно сложный рынок с очень низкой прозрачностью", – отметил Хосровшахи.

По данным агентства, сервису Uber принадлежит 12,8% акций Didi. Сама компания ушла с китайского рынка в 2016, не выдержав ценовой борьбы с Didi.

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Тогда произошел обмен: Uber отдал китайскому конкуренту свой бизнес в стране в обмен на долю Didi.

После заявления Дара Хосровшахи, акции Uber подскочили на 4,3% за вторник, 14 декабря. Стоимость одной ценной бумаги составила 37,26 долларов.

В тоже время акции Didi обвалились на 53% от первоначальной стоимости, на фоне проблем с китайскими регуляторами.

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Didi выходит на украинский рынок

Китайский сервис такси Didi, который является прямым конкурентом Uber, Uklon та Bolt, зарегистрировал свою торговую марку в Украине.

Это значит, что на украинский рынок в скором времени может выйти новый сервис такси.

Didi не впервые подает заявку в "Укравтопром". Первые попытки получить разрешение были еще в 2020 году.

"Сегодня" также писали, что Uber закрыл один из своих сервисов в Киеве и сообщали, что в Украине могут взлететь цены на такси.