В Украине взлетят цены на такси – как похолодание скажется на тарифах

Со времени последнего локдауна цена на такси в Украине выросла почти на треть, а с похолоданием цены могут снова взлететь

В Украине стремительно растут цены на такси / Фото: Getty Images

В Украине стремительно растут цены на такси. Они существенно выросли еще весной, а с приходом осенних холодов могут взлететь еще на 20%. "Сегодня" разбирался, почему такси в Украине дорожает и что будет с ценами дальше.

Что сейчас происходит с ценами

В Украине стремительно растут цены на такси, о чем сейчас массово говорят жители крупных городов страны. Со времени последнего локдауна цена на такси в Украине повысилась почти на треть, а с похолоданием цены могут вырасти еще на 10-20%, рассказал "Сегодня" глава правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

При этом в крупных областных центрах тарифообразование диктуют агрегаторы, такие как Uber, Bolt и Uklon, у которых в высокий час-пик цена поездки может значительно увеличиваться.

"У них гибкое ценообразование: не в час-пик цена низкая, но в высокий час-пик цена может быть в два или три раза больше, это их бизнес-модель работы", – говорит Антонюк.

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По его словам, корректировка цен на рынке произошла еще в апреле этого года. В частности, в связи с последним жестким локдауном цены на услуги такси в Украине повысились в среднем на 10-15%.

"Также за лето и первую половину сентября цена еще немного выросла, суммарно повысившись с середины весны на 15-25%", – говорит Антонюк.

При этом растет и первоначальная стоимость подачи автомобиля к месту отправки и цена за километраж, которая зависит от времени суток, погодных условий и ситуации на дорогах.

Почему такси в Украине дорожает

Среди основных причин роста цен Антонюк называет, в первую очередь, нехватку автомобилей и квалифицированных водителей.

"Основная причина – нехватка машин, потому что их купить не так просто, поднялись процентные ставки в банках, многие автопарки разорились", – говорит он.

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Антонюк также добавил, что в период карантинных ограничений многие автопарки были вынуждены приостановить работу, а некоторые – разорились. Большое количество водителей ушло в другие профессии или вообще уехало из Украины на заработки. Также на доходы водителей сильно повлиял приход агрегаторов, повышающих свои процентные ставки с каждого заказа.

На ценообразование влияют и растущие цены на топливо и техническое обслуживание транспорта, а также ситуация на дорогах, которая в последнее время значительно ухудшилась.

При этом Антонюк указывает, что в официальных службах такси повышение цен за указанный период было более умеренным, чем в агрегаторах.

"В традиционных службах такси, где цены чуть выше, чем в агрегаторах, они выросли в среднем на 10% и до конца года вырастут максимум на 5-10%", – говорит он.

В свою очередь, глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик считает, что нынешние цены на такси часто являются экономически невыгодными для водителей.

"Больше 50% в тарифе на проезд – это топливо. Киевские таксисты посчитали три месяца тому назад, что "нулевой" тариф на перевозки составляет 6 грн/километр, а на то время был тариф 4-4,5 грн/километр, то есть таксисты работали себе в убыток, "проедая" свои машины", – рассказал он "Сегодня".

Глава профсоюза таксистов Украины выразил сожаление, что в нынешних условиях, когда цены на украинском рынке диктуют агрегаторы, таксисты не могут влиять на их формирование.

"Уникальная ситуация, когда человек, который предлагает услугу и несет полную материальную и прочую ответственность, не влияет на тариф. Агрегаторы играют с тарифами, как считают нужным", – подчеркнул он.

Что будет с ценами дальше

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По словам Антонюка, дальнейшее повышение цен на такси неизбежно. Сейчас, когда в Украине еще удерживается теплая и солнечная погода, спрос на услуги такси не так велик. Летом многие украинцы пересели на прокатный или личный электротранспорт, однако в ближайшие недели, с приходом дождей и осенних холодов, ситуация резко изменится.

"Когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 12-13 градусов, многие пассажиры пересядут на такси с электросамокатов, моноколес и скутеров", – напоминает глава правления Украинской таксомоторной ассоциации.

Поэтому, согласно его прогнозам, с приходом похолодания и роста спроса цены на такси в Украине могут вырасти еще на 5-10% до конца сентября, а до конца года – еще на 10%.

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