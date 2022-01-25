Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Рада після канікул 🎉 Зеленському – 44! ⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсія: онлайн
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: ТОП-3 трати українців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 16:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стало відомо, куди витратили українці гроші за вакцинацію проти коронавірусу

Тисячу за вакцинацію проти COVID-19 українці найчастіше витрачали на книги, кіно та залізничні квитки.

Про це УНН розповіли у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України.

Реклама

Як українці витрачали гроші

  • На книжки – 613,5 млн грн;
  • На кіно – 468 млн грн;
  • На потяги (подорожі) – 209,2 млн грн.

Також відомо, що у рамках програми "єПідтримка" українці вже витратили 1,7 млрд грн. У міністерстві цифрової трансформації кажуть, що з них 8,7 млн. українців відкрили картки в банках, тоді як у 7,6 млн. українців подали заявки в "Дія", щоб отримати виплату від держави.

Що таке "тисяча Зеленського"

Це програма, згідно з якою всі вакциновані двома дозами проти COVID-19 українці отримували від держави 1 тисячу гривень.

Реклама

Вона отримала назву "єПідтримка". Грошові виплати мали підтримати бізнес, який найбільше постраждав від карантину.

Отже, витратити "тисячу Зеленського" можна було на:

  • квитки у кінотеатр, театр, музей чи концерт;
  • квитки на різні види транспорту у межах України;
  • абонемент у спортзал;
  • покупку книг.

Крім того, з 24 січня українським пенсіонерам дозволили витрачати "ковідну тисячу" на ліки. Витратити гроші в аптеці можуть люди старші за 60 років.

Реклама

Раніше стало відомо, що українці, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу, отримають додаткові гроші у рамках проекту "єПідтримка". Виплата становитиме 500 гривень.

Також "Сьогодні" вже розповідали, що українська влада планує розширити програму "єПідтримка" на дітей віком 14-18 років. Також опрацьовують рішення про таку можливість для дітей віком 12-14 років. Зокрема, за ці кошти можна буде сплатити позашкільну освіту. Коли запрацює послуга, ще не повідомили. Припускаємо, що з наступною хвилею виплат "тисячі Зеленського".

грошіДія
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Курс долара різко пішов нагору: що відбувається на ринку валют Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Під тиском інфляції: що налякало інвесторів та чому вони позбавляються від акцій Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини

Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти