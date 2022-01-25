"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: ТОП-3 расходов украинцев

Стало известно, куда потратили украинцы деньги за вакцинацию против коронавируса

Тысячу за вакцинацию против COVID-19 украинцы чаще всего тратили на книги, кино и железнодорожные билеты.

Об этом УНН рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как украинцы тратили деньги

На книжки – 613,5 млн грн;

На кино – 468 млн грн;

На поезда (путешествия) – 209,2 млн грн.

Также известно, что в рамках программы "єПідтримка" украинцы уже потратили 1,7 млрд грн. В министерстве цифровой трансформации говорят, что из них 8,7 млн украинцев открыли карточки в банках, тогда как в 7,6 млн украинцев подали заявки в "Дія", чтобы получить выплату от государства.

Что такое "тысяча Зеленского"

Это программа, согласно которой, все вакцинированные двумя дозами против COVID-19 украинцы, получали от государства 1 тысячу гривен.

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Она получила название "єПідтримка". Денежные выплаты должны были поддержать бизнес, который больше всего пострадал от карантина.

Следовательно, потратить "тысячу Зеленского" можно было на:

билеты в кинотеатр, театр, музей или на концерт;

билеты на разные виды транспорта в пределах Украины;

абонемент в спортзал;

покупку книг.

Кроме того, с 24 января украинским пенсионерам разрешили тратить "ковидную тысячу" на лекарства. Потратить деньги в аптеке могут люди старше 60 лет.

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Ранее также стало известно, что украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительные деньги в рамках проекта "єПідтримка". Выплата составит 500 гривен.

"Сегодня" уже рассказывали, что украинские власти планируют расширить программу "єПідтримка" на детей в возрасте 14-18 лет. Также прорабатывают решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет. В частности, за эти средства можно будет оплатить внешкольное образование. Когда заработает услуга – еще не сообщили. Предполагаем, что со следующей волной выплат "тысячи Зеленского".