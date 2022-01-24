"Тисяча Зеленського" на ліки: як розплатиться в аптеці та що можна купити

Розповідаємо про головні правила купівлі ліків на "ковідну" тисячу з 24 січня

Як купити ліки на "тисячу Зеленського" - інструкція / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські пенсіонери 60 років та старше з 24 січня можуть витратити "тисячу Зеленського" за вакцинацію на ліки та медтовари у рамках розширення програми "єПідтримка".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Сьогодні" зібрали все про це нововведення та готові розповісти вам.

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Як купити ліки на "тисячу Зеленського"?

За словами Шмигаля, витратити бонус за вакцинацію можна як у самій аптеці, так і в інтернет-аптеці. Прем'єр зазначив, що функція діє як на ліки без рецепта, і рецептурні позиції.

Для того, щоб купити ліки, не потрібно жодних додаткових операцій. Головне, це мати зелений сертифікат вакцинації, бути зареєстрованим у програмі "єПідтримка" та підходити під вікові обмеження (бути 60 років та старше).

У такому разі, банківська система сама визначить ваш вік при оплаті карткою "єПідтримка" та пропустить платіж.

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Які ліки можна купити на тисячу Зеленського?

У популярних мережах українських аптек нам відповіли, що жодних обмежень або списків дозволених на купівлю товарів – немає.

Ви можете вибрати будь-який товар чи ліки в аптеці та розплатиться за нього "тисячею Зеленського", якщо виконали усі попередні кроки.

Саме таку відповідь ми отримали у:

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"Аптеці Доброго дня";

"Аптеці оптових цін";

"Аптеці низьких цін".

Як розплатиться "тисячами Зеленського" в аптеці?

Тут є кілька варіантів. Перший – оплатити віртуальною карткою "єПідтримка", яка підтягується у ваш смартфон.

Для цього необхідно оформити картку в одному з банків-партнерів та після цього зареєструватися у програмі через мобільний додаток "Дія".

Також можна отримати пластикову картку "єПідтримка", однак роблять це лише два банки на даний момент – це Monobank та Альфа-банк.

У Кабміні обіцяють, що думають над можливістю отримання "ковидної" тисячі тими, хто не зареєстрований у "Дії", проте поки що такої функції немає.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"

Виплату за президентській програмі можна витратити не лише на ліки. Вона спрямована насамперед на те, щоб підтримати постраждалі сфери бізнесу.

Так, "тисячу Зеленського" можна витратити на:

книги;

відвідування спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

ліки;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

"Сьогодні" також писали, хто ще може отримати гроші і розповідали, як оформити пластикову картку "єПідтримка".