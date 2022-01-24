Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

"Тысяча Зеленского" на лекарства: как расплатится в аптеке и что можно купить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о главных правилах покупки лекарства на "ковидную" тысячу с 24 января
Как купить лекарства на "тысячу Зеленского" - инструкция
Как купить лекарства на "тысячу Зеленского" - инструкция / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пенсионеры 60 лет и старше с 24 января могут потратить "тысячу Зеленского" за вакцинацию на лекарства и медтовары в рамках расширения программы "єПідтримка".

Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня" собрали все об этом нововведении и готовы рассказать вам.

Реклама

Как купить лекарства на "тысячу Зеленского"?

По словам Шмыгаля, потратить бонус за вакцинацию можно как в самой аптеке, так и в интернет-аптеке. Премьер отметил, что функция действует как на лекарства без рецепта, так и рецептурные позиции.

Для того, чтобы купить лекарства, не нужно никаких дополнительных операций. Главное, это иметь зеленый сертификат вакцинации, быть зарегистрированным в программе "єПідтримка" и подходить под возрастные ограничения (быть 60 лет и старше).

В таком случае, банковская система сама определит ваш возраст при оплате картой "єПідтримка" и пропустит платеж.

Реклама

Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"?

В популярных сетях украинских аптек нам ответили, что никаких ограничений или списков разрешенных для покупки товаров – нет.

Вы можете выбрать любой товар или лекарство в аптеке и расплатится за него "тысячей Зеленского", если выполнили все предыдущие шаги.

Именно такой ответ мы получили в:

Реклама
  • "Аптеке Доброго дня";
  • "Аптеке оптовых цен";
  • "Аптеке низких цен".

Как расплатится "тысячей Зеленского" в аптеке?

Тут существует несколько вариантов. Первый – оплатить виртуальной картой "єПідтримка", которая подтягивается в ваш смартфон.

Для этого необходимо оформить карту в одном из банков-партнеров и после этого зарегистрироваться в программе через мобильное приложение "Дія".

Также можно получить пластиковую карту "єПідтримка", однако делают это только два банка на данный момент – Monobank и Альфа-банк.

В Кабмине обещают, что думают над возможностью получения "ковидной" тысячи теми, кто не зарегистрирован в "Дії", однако пока такой функции нет.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса.

Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

"Сегодня" также писали, кто еще может получить деньги и рассказывали, как оформить пластиковую карту "єПідтримка".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева "Тысяча Зеленского" на лекарства: как расплатится в аптеке и что можно купить София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Нефть по 150 долларов? Почему Украина станет катализатором падения мировой экономики Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,62
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять