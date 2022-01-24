"Тысяча Зеленского" на лекарства: как расплатится в аптеке и что можно купить

Украинские пенсионеры 60 лет и старше с 24 января могут потратить "тысячу Зеленского" за вакцинацию на лекарства и медтовары в рамках расширения программы "єПідтримка".
Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня" собрали все об этом нововведении и готовы рассказать вам.
Как купить лекарства на "тысячу Зеленского"?
По словам Шмыгаля, потратить бонус за вакцинацию можно как в самой аптеке, так и в интернет-аптеке. Премьер отметил, что функция действует как на лекарства без рецепта, так и рецептурные позиции.
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Для того, чтобы купить лекарства, не нужно никаких дополнительных операций. Главное, это иметь зеленый сертификат вакцинации, быть зарегистрированным в программе "єПідтримка" и подходить под возрастные ограничения (быть 60 лет и старше).
В таком случае, банковская система сама определит ваш возраст при оплате картой "єПідтримка" и пропустит платеж.
Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"?
В популярных сетях украинских аптек нам ответили, что никаких ограничений или списков разрешенных для покупки товаров – нет.
Вы можете выбрать любой товар или лекарство в аптеке и расплатится за него "тысячей Зеленского", если выполнили все предыдущие шаги.
Именно такой ответ мы получили в:
- "Аптеке Доброго дня";
- "Аптеке оптовых цен";
- "Аптеке низких цен".
Как расплатится "тысячей Зеленского" в аптеке?
Тут существует несколько вариантов. Первый – оплатить виртуальной картой "єПідтримка", которая подтягивается в ваш смартфон.
Для этого необходимо оформить карту в одном из банков-партнеров и после этого зарегистрироваться в программе через мобильное приложение "Дія".
Также можно получить пластиковую карту "єПідтримка", однако делают это только два банка на данный момент – Monobank и Альфа-банк.
В Кабмине обещают, что думают над возможностью получения "ковидной" тысячи теми, кто не зарегистрирован в "Дії", однако пока такой функции нет.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"
Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса.
Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарство;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.
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