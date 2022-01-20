В аптеках обмеження? Які ліки можна купити на "тисячу Зеленського"

"Сегодня" дізналися в аптеках, чи на всі ліки та товари поширюється програма "єПідтримка"

Українці матимуть можливість витратити "тисячу Зеленського" на ліки вже із 24 січня. Щоправда, так розпорядиться "ковидною тисячею" зможуть лише громадяни 60 років і старші.

"Сьогодні" отримали запитання від читачів про те, на які саме ліки можна витратити гроші, чи є обмеження та вирішили перевірити в аптеках.

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Нам удалося з'ясувати, що самим урядом жодних обмежень не передбачено. Таку відповідь ми отримали у найпопулярніших мережах аптек України.

За словами представників "Аптеки оптових цін", 1000 за вакцинацію можна витратити на будь-які товари в аптеках як ліки, так і інші медтовари, наприклад тонометри.

В аптеці "Доброго дня" підтвердили, що вони не мають жодних обмежень, крім встановленої Кабміном дати та віку.

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"Можливо витратити на будь-які ліки, які є в аптеці. Можете придбати будь-який товар, який вам потрібен, – підтвердили і "Аптеці 911".

В "Аптеці Низьких цін" відповіли, що поки що не знають жодних подробиць і чекають на інформацію від уряду.

Як витратити "тисячу Зеленського" на вакцинацію

У прес-службі онлайн-порталу "Дія" пояснили, як працюватиме нововведення.

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За даними порталу, жодних додаткових дій вчиняти не потрібно і коли саме ви оформили витуальну картку "єПідтримка" – не має значення.

Головне, це бути 60 років і старшим і мати в додатку зелений сертифікат вакцинації.

З 24 січня потрібно прийти в аптеку та розплатиться віртуальною карткою за обрані ліки, тоді банківська система сама перевірить ваш вік та пропустить платіж.

Раніше ми писали, де можна отримати пластикову картку "єПідтримка" і розповіли, кому ще видадуть 1000 за вакцинацію.