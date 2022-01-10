"Тисяча Зеленського": в Україні на підлітків поширять "єПідтримку"

Влада розробляє також механізм для виплат літнім українцям, щоб вони могли за гроші за вакцинацію придбати ліки

Йдеться про українців віком 12-18 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну напрацювати процедуру видачі "ковідної" тисячі гривень за програмою "єПідтримка".

Як передає пресслужба ОПУ, про це президент сказав під час селекторної наради.

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Йдеться про українців віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 – зробили два щеплення.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у країні вже понад 6,7 млн людей подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави. На рахунки українців перераховано 6 млрд грн. Вже 1 млрд грн з них витратили.

На що витрачали гроші:

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книги – 35%;

кіно – 29%;

залізничні квитки – 13%;

театри – 12%;

спортклуби – 7,5%.

Крім того, влада розробляє механізм для виплат літнім українцям, щоб вони могли за гроші за вакцинацію придбати ліки. Йдеться про пенсіонерів віком після 60 років.

"Нині проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щепитися бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримали 20 тисяч осіб", – розповів прем'єр.

Чи доведеться платити податки?

Сума не вноситься до загального доходу платника податків, і, відповідно, податки платити не потрібно.

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"Прикінцеві положення" Кодексу звільняють від оподаткування збором доходи, які, згідно з розділом IV цього Кодексу, не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. Не підлягають оподаткуванню", – пояснили у Мінфіні.

Зазначимо, що за законом доходи оподатковуються 19,5%: 18% ПДФО + військовий збір 1,5%.

Раніше ми повідомляли, що необережно витративши "тисячу Зеленського", можна випадково вийти на мінусовий залишок на своїй основній карті.

Нагадаємо, що на цьому етапі Мінцифри працює з банками, яким слід завершити технічні доопрацювання, щоб українці після 60 років могли купувати ліки.