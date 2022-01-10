Тысяча Зеленского: в Украине на подростков расширят "єПідтримку"

Также власти разрабатывают механизм для пожилых украинцев, чтобы они могли за деньги за вакцинацию приобрести лекарства

Речь идет об украинцах в возрасте 12-18 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать процедуру выдачи "ковидной" тысячи гривень по программе "єПідтримка".

Как передает пресс-служба ОПУ, об этом президент сказал во время селекторного совещания.

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Речь идет об украинцах в возрасте 12-18 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 – сделали две прививки.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в стране уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства. На счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн. Уже 1 млрд грн из них потратили.

Деньги тратили на:

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книги – 35%;

кино – 29%;

ж/д билеты – 13%;

театры – 12%;

спортклубы – 7,5%.

Кроме того, власти разрабатывают механизм для пожилых украинцев, чтобы они могли за деньги за вакцинацию приобрести лекарства. Речь идет о пенсионерах, старше 60 лет.

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер.

Придется платить налоги?

Сумма не включается в общий доход налогоплательщика и, соответственно, за нее не нужно платить налоги.

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"Заключительные положения" Кодекса освобождают от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц. Не подлежат налогообложению", – объяснили в Минфине.

Отметим, что по закону доходы облагаются налогом в 19,5% – 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%.

Ранее мы сообщали, что неосторожно потратив "тысячу Зеленского", можно случайно выйти в минусовой остаток на своей основной карте.

Напомним, что на данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки, чтобы украинцы старше 60 лет могли покупать лекарства.