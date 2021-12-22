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"Влетіти" на гроші через "тисячу Зеленського": як помилково не втратити свої заощадження

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 12:05
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Клієнтка Monobank випадково витратила гроші з основної картки, оскільки на карті "єПідтримка" не вистачило коштів
Українці зіштовхнулися із проблемами через “тисячу Зеленського”
Українці зіштовхнулися із проблемами через “тисячу Зеленського” / Фото: Колаж: Сьогодні

Необережно витративши "тисячу Зеленського" можна випадково вийти на мінусовий залишок на своїй основній карті.

Про це українка написала в одній з Facebook груп.

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За словами жінки, вона отримала виплату за вакцинацію у розмірі 1000 грн на віртуальну картку в Monobank та одразу витратила майже все на квитки на потяг.

Потім вона зайшла просто переглянути пропозиції партнерів Monobank і натиснула на пропозицію від "Планети кіно". Тоді з неї зняли залишок у вигляді 169 грн, а з основної картки – 830 грн при тому, що ліміт було встановлено у розмірі 500 грн.

"Я взагалі не зрозуміла, як це сталося, без жодних повідомлень. Підтримка з 19-го числа годує сніданками", – написала жінка.

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У коментарях подібним досвідом поділилися інші люди, у яких зняло ще більше грошей при натисканні пропозицію від "Планети кіно".

Одні пишуть, що гроші повертати їм порадили через "Планету кіно", а в кінотеатрі посилають вирішувати питання в Monobank.

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У службі підтримки "Планети кіно" відповіли, що вони не мають доступу до платежів .

"Сертифікати купували саме через їхню програму, не через сервіси "Планети кіно", і після цього вам надсилає Monobank сертифікати на вашу пошту, яка вказана у вашому обліковому записі. Якщо хочете повернути ці сертифікати, зверніться будь-ласка на підтримку Monobank", – написали співробітники сервісу.

"Тисяча Зеленського" через Monobank

Monobank першим почав виплачувати "тисячу Зеленського" на віртуальні карти. Фінустанова повідомила, що почне виплати раніше за старт офіційної програми.

Також Monobank запропонував скористатися вигідними партнерськими пропозиціями, наприклад:

  • 4 сертифікати зі знижкою у кінотеатрах "Планета Кіно" номіналом 250 грн. кожен і 4 будь-які попкорни. Якщо квиток коштує 125 грн., то на ці сертифікати можна купити одразу вісім;
  • Сертифікат на 2000 грн. для оплати будь-якого абонементу SportLife за акційною ціною 1000 грн.;
  • Сертифікат Соnсеrt.uа на 1000 грн, що діє 1 рік на всі події.

"Сьогодні" розповідали, на що українці вже витратили понад 130 мільйонів "ковідних" виплат та куди можна витратити ці гроші.

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