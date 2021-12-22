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Ліки за "тисячу Зеленського": хто і коли може їх купити

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 18:25
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На даному етапі Мінцифри працює з банками, яким необхідно завершити технічні доробки
Незабаром з'явиться можливість фізично купувати ліки в аптеках
Незабаром з'явиться можливість фізично купувати ліки в аптеках / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, яким виповнилося 60 років і які вакциновані двома дозами вакцини від коронавірусу, можуть в рамках "єПідтримки", придбати за свою тисячу гривень в аптеках ліки.

Про це на брифінгу заявив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, на цьому етапі Мінцифри працює з банками, яким необхідно завершити технічні доопрацювання.

"Ліки ж можна купити онлайн, офлайн. Банки готуються випускати карти, щоб було легше людям старшого віку використати цю можливість. Тому ми зараз фіналізуємо технічну складову", – сказав міністр.

Він запевнив, що незабаром з’явиться можливість фізично купувати ліки в аптеках. А щодо онлайн-покупок, то зараз йде робота над тим, як зробити так, щоб не було зловживань.

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"Тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".

На що можна витратити гроші:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше ми повідомляли, що найменше українці витрачають "ковідну" тисячу на авіаквитки, у той час як найпопулярнішою категорією витрат є книги.

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Нагадаємо, що у президентській програмі "єПідтримка" реєструвалися вже 4 мільйони вакцинованих двома дозами українців, а ті, хто вже отримав 1000 грн, витратили 134 млн грн.

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