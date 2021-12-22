Лекарства за "тысячу Зеленского": кто и когда может их купить

На данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки

Вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которым исполнилось 60 лет и, которые вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса, могут в рамках "єПідтримки", приобрести за свою тысячу гривен в аптеках лекарства.

Об этом на брифинге заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, на данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки.

"Лекарства же можно купить онлайн, офлайн. Банки готовятся выпускать карты, чтобы было легче людям старшего возраста использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую", – сказал министр.

Он заверил, что вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках. А касательно онлайн-покупок, то сейчас как раз идет работа над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

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"Тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".

На что можно потратить деньги:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Ранее мы сообщали, что меньше всего украинцы тратят "ковидную" тысячу на авиабилеты, в то время как наиболее популярной категорией расходов являются книги.

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Напомним, что в президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.