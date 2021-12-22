Лекарства за "тысячу Зеленского": кто и когда может их купить

Украинцы, которым исполнилось 60 лет и, которые вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса, могут в рамках "єПідтримки", приобрести за свою тысячу гривен в аптеках лекарства.
Об этом на брифинге заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, на данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки.
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"Лекарства же можно купить онлайн, офлайн. Банки готовятся выпускать карты, чтобы было легче людям старшего возраста использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую", – сказал министр.
Он заверил, что вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках. А касательно онлайн-покупок, то сейчас как раз идет работа над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.
"Тысяча Зеленского"
О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".
На что можно потратить деньги:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарство;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.
Ранее мы сообщали, что меньше всего украинцы тратят "ковидную" тысячу на авиабилеты, в то время как наиболее популярной категорией расходов являются книги.
Напомним, что в президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.