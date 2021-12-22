Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Лекарства за "тысячу Зеленского": кто и когда может их купить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 18:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки
Вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках
Вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которым исполнилось 60 лет и, которые вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса, могут в рамках "єПідтримки", приобрести за свою тысячу гривен в аптеках лекарства.

Об этом на брифинге заявил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реклама

По его словам, на данном этапе Минцифры работает с банками, которым необходимо завершить технические доработки.

"Лекарства же можно купить онлайн, офлайн. Банки готовятся выпускать карты, чтобы было легче людям старшего возраста использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую", – сказал министр.

Он заверил, что вскоре появится возможность физически покупать лекарства в аптеках. А касательно онлайн-покупок, то сейчас как раз идет работа над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

Реклама

"Тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированы двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка".

На что можно потратить деньги:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Ранее мы сообщали, что меньше всего украинцы тратят "ковидную" тысячу на авиабилеты, в то время как наиболее популярной категорией расходов являются книги.

Реклама

Напомним, что в президентской программе "єПідтримка" зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев, а те, кто уже получил 1000 грн, потратили 134 млн грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,14
19,23
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять