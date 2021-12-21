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Літаками не літають? Що українці купують найменше всього за "тисячу Зеленського"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 10:58
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В одному з українських банків назвали найменш популярні категорії витрат на "тисячу Зеленського"
Найменш українці витрачають на музеї та авіаквитки
Найменш українці витрачають на музеї та авіаквитки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найменше українці витрачають "ковідну" тисячу на авіаквитки, натомість найбільш популярною категорією витрат є книги.

Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник Monobank, у своєму Telegram-каналі.

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Він зауважив, що загалом відкрито майже 1,9 мільйонів карт "єПідтримка" від Monobank. А свої виплати вже отримали 1,5 мільйона клієнтів, сума становить 1,5 млрд гривень.

Найпопулярнішими категоріями витрат є:

  • книжкові магазини — 43,6%;
  • кінотеатри — 26,32%;
  • квитки на потяг по Україні — 13,11%;
  • театри — 8,38%;
  • спортзали — 5,20%.

Натомість найменш популярними категоріями виявились походи на концерти (2,51%), музеї (0,49%) та купівля авіаквитків по Україні (0,38%).

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Що таке "тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".

На що можна витратити гроші:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.

Раніше ми писали про топ-8 витрат на "тисячу Зеленського", а також підготували покрокову інструкцію, як отримати гроші за вакцинацію.

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