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Можна залишитися без субсидії? Як "тисяча за вакцинацію" впливає на оплату комуналки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 15:40
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Вакциновані двома дозами українці можуть отримати на свої віртуальні картки тисячу гривень
Гроші за вакцинацію не включаються до загального доходу платника податків
Гроші за вакцинацію не включаються до загального доходу платника податків / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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"Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян отримувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах" , – повідомляє Мінсоцполітики.

Отже, вакциновані двома дозами українці можуть отримати на свої віртуальні картки тисячу гривень і не втратити субсидію, її розмір від цього також не постраждає.

А податки треба сплачувати?

У Мінфіні пояснили, що сума не включається до загального доходу платника податків і, відповідно, за неї не потрібно сплачувати податки.

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"Прикінцеві положення" Кодексу звільняють від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. Не підлягають оподаткуванню", – пояснили у Мінфіні.

Зазначимо, що за законом доходи оподатковуються в 19,5% – 18% ПДФО + військовий збір 1,5%.

"Тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".

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На що можна витратити гроші:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше ми повідомляли, що найменше українці витрачають "ковідну" тисячу на авіаквитки, тоді як найпопулярнішою категорією витрат є книги.

Нагадаємо, що у президентській програмі "єПідтримка" реєструвалися вже 4 мільйони вакцинованих двома дозами українців, а ті, хто вже отримав 1000 грн, витратили 134 млн грн.

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