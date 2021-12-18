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"Тисяча Зеленського" та нові тарифи у платіжках українців – найголовніше про гроші за тиждень

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
18 грудня, 07:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини за тиждень
Головне про гроші за цей тиждень
Головне про гроші за цей тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тисяча Зеленського" , нові тарифи та авіарейси, "Сьогодні" зібрали найважливіші економічні новини та готові розповісти вам.

Понеділок. Список товарів для "тисячі Зеленського" розширили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до списку товарів, які можна купити за так звану ковідну тисячу, додали ліки.

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Таке рішення було ухвалено, щоб збільшити кількість вакцинованих серед людей похилого віку.

За словами Зеленського, Мінцифри вирішить усі технічні питання. до 19-го числа, щоб цією тисячею
можна було розплатитися в аптеці.

Вівторок. Деякі українці хочуть відібрати землю

У деяких українців можуть відібрати земельну ділянку, якщо він заважає будівництву доріг або дорожньої інфраструктури.

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Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з текстом, втратити землю можуть ті, хто не домовиться з владою протягом місяця.

Середа. Європейська авіакомпанія відкриває новий рейс

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines з 4 липня 2022 року запускає регулярний рейс із Цюріха в Одеса.

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Не дивлячись на дату запуску, продаж квитків у цьому напрямку вже відкритий і навіть опубліковано попередній графік рейсів, які здійснюватимуться двічі на тиждень:

  • Цюрих 10:00 → Одеса 13:45, понеділок, четвер;
  • Одеса 14:25 → Цюрих 16:15, понеділок, четвер.

Найдешевші квитки в обидва кінці обійдуться у 6700 грн.

Четвер. У платіжках з'явився новий тариф

Жителі столиці отримали квитанції за комунальні послуги, у яких з'явився новий показник – абонентська плата.

Це сума, яку постачальник виставляє за постачання тепла, гарячої води, послуг водоканалів та вивезення ТПВ.

Цей тариф розраховується за спеціальною формулою та мають граничний розмір:

  • за послугу з постачання теплової енергії 30,95 грн;
  • за послугу з постачання гарячої води 33,74 грн.

Цей показник залежить від прожиткового мінімуму та може підвищуватися.

П'ятниця. Другу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом

Компанія оператор "Північного потоку-2" повідомила, що другу нитку газопроводу почали заповнювати газом, щоб трубопровід досягнув певного тиску всередині.

У компанії повідомили, що всі пусконалагоджувальні роботи цієї нитки були успішно завершені.

Водночас, представник Мінекономіки Німеччини Сюзанне Унград заявила, що у ФРН навіть не розглядають можливість запуску проекту в січні 2022 року, оскільки він має пройти повну сертифікацію.

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