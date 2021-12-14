У деяких українців хочуть відібрати землю: хто може втратити ділянку

Держава спробує домовитися з власником земельної ділянки

Рішення про відчуження земельної ділянки прийматимуть органи місцевого самоврядування / Фото: Колаж: Сьогодні

У деяких українців можуть відібрати їх землю, якщо вона заважає будівництву доріг чи дорожній інфраструктурі. Залишаться без землі ті, хто за місяць не зможе домовитись із владою.

Відповідний законопроєкт №6422 вже подав до Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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У документі зазначено, що рішення про відчуження земельної ділянки прийматимуть органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Причинами може стати будівництво:

автомобільних шляхів загального користування державного значення;

об'єктів, необхідних при їх експлуатації;

мостів;

естакад.

Як можна позбутися землі?

Влада запевняє, що насамперед держава спробує домовитися з власником земельної ділянки. Робитимуть це на умовах концесії, договору на експлуатацію.

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Домовлятимуться протягом місяця, якщо не вдасться, то далі влада звернеться до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.

А суд, у свою чергу, ухвалюватиме рішення щодо спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Примітно, що у таких випадках судовий збір не стягується.

Невдоволений відчуженням українець може оскаржити таке рішення в апеляційному суді. Такі справи розглядатиме Верховний суд, на це він матиме 2 місяці.

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Коли нарахують податки?

Вже з 1 січня 2022 року українцям почнуть нараховувати податок на землю. Але перші платежі платитимемо лише у 2023 році.

Платити доведеться за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають за межею населених пунктів, які перевищують 0,5 гектара.

Сума податку становитиме близько 1,2-1,3 тис. грн. за 1 гектар. Але вже в 2024 році цифри ще більше зростуть.

Йдеться про закон 5600 про "мінімальне податкове зобов'язання для власників земельних паїв".

Раніше ми повідомляли, що в Україні відкрився ринок землі, проте ціни на землю поки що не змінилися. Економічно обґрунтована середня вартість землі на зараз становить 51,2 тис. грн за гектар, розрахували аналітики УКАБ, але ціни різняться залежно від регіону.

Нагадаємо, що ціна за 1 га сільськогосподарських земель в Україні зростатиме на 7-10% щороку.