Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У деяких українців хочуть відібрати землю: хто може втратити ділянку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 16:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Держава спробує домовитися з власником земельної ділянки
Рішення про відчуження земельної ділянки прийматимуть органи місцевого самоврядування
Рішення про відчуження земельної ділянки прийматимуть органи місцевого самоврядування / Фото: Колаж: Сьогодні

У деяких українців можуть відібрати їх землю, якщо вона заважає будівництву доріг чи дорожній інфраструктурі. Залишаться без землі ті, хто за місяць не зможе домовитись із владою.

Відповідний законопроєкт №6422 вже подав до Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

У документі зазначено, що рішення про відчуження земельної ділянки прийматимуть органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Причинами може стати будівництво:

  • автомобільних шляхів загального користування державного значення;
  • об'єктів, необхідних при їх експлуатації;
  • мостів;
  • естакад.

Як можна позбутися землі?

Влада запевняє, що насамперед держава спробує домовитися з власником земельної ділянки. Робитимуть це на умовах концесії, договору на експлуатацію.

Реклама

Домовлятимуться протягом місяця, якщо не вдасться, то далі влада звернеться до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.

А суд, у свою чергу, ухвалюватиме рішення щодо спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Примітно, що у таких випадках судовий збір не стягується.

Невдоволений відчуженням українець може оскаржити таке рішення в апеляційному суді. Такі справи розглядатиме Верховний суд, на це він матиме 2 місяці.

Реклама

Коли нарахують податки?

Вже з 1 січня 2022 року українцям почнуть нараховувати податок на землю. Але перші платежі платитимемо лише у 2023 році.

Платити доведеться за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають за межею населених пунктів, які перевищують 0,5 гектара.

Сума податку становитиме близько 1,2-1,3 тис. грн. за 1 гектар. Але вже в 2024 році цифри ще більше зростуть.

Йдеться про закон 5600 про "мінімальне податкове зобов'язання для власників земельних паїв".

Раніше ми повідомляли, що в Україні відкрився ринок землі, проте ціни на землю поки що не змінилися. Економічно обґрунтована середня вартість землі на зараз становить 51,2 тис. грн за гектар, розрахували аналітики УКАБ, але ціни різняться залежно від регіону.

Нагадаємо, що ціна за 1 га сільськогосподарських земель в Україні зростатиме на 7-10% щороку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти