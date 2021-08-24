Свинина в Україні подорожчає: експерти дали невтішний прогноз

У АМГ вважають, що через подорожчання корму 2022 рік може бути стати непростим для свинарів

У вересні ціни на свинину можуть зрости. Колаж: "Сьогодні"

В Україні вже з початку вересня можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій.

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Як кажуть аналітики Асоціації "М'ясний галузі" (АМГ), через стійкий попит на кондиційних свиней створюється їх дефіцит, що "підігріває" ціну, передає "Агро Тренд".

Зараз через високу температуру у свиней пропадає апетит, що негативно позначається на показнику середньодобових приростів. В результаті обсяги товарних партій від виробників свинини і середня забійна маса тварин зменшуються, тому загальна пропозиція м'яса свиней також стає нижче.

Як прогнозують аналітики, вже незабаром можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій, якою буде остаточна ціна в магазинах – поки невідомо.

В Україні з вересня подорожчають продукти

З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м'ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти залежатиме від нових врожаїв і погоди.

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Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни, їсти менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.

Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.

Нагадаємо, раніше перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити все більше: