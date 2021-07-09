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За борщ і окрошку доводиться платити все більше – в чому причина подорожчання

9 липня 2021 12:54

Ксенія Капустинська , Василь Богайчик

Ціни на інгредієнти для популярних в Україні страв ще можуть знизитися, впевнені фахівці

В Україні продовжилося подорожчання овочів

В Україні продовжилося подорожчання овочів / Фото: Сьогодні, Pixabay, Depositphotos

Підвищення цін на продукти не зупинилося. Через те, що сильні зливи пошкодили врожай овочів, платити за популярні страви – борщ і окрошку – тепер доводиться більше. Кореспонденти "Сьогодні" купили продуктові набори для цих страв. Виявилося, що каструля борщу нині коштує вже 174 гривні, а окрошки – і зовсім 225 гривень .

Ціни перевірили не тільки в магазинах, але і на ринках: виявилося, що овочі борщового набору подорожчали всюди. Винятком стала тільки капуста – вона, навпаки, подешевшала. Правда, погіршилася її якість, попереджають експерти.

"Зливи погіршили не тільки якість капусти, вони погіршили все. Намокла молода картопля, виникли чималі проблеми з морквою", – констатував член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Проте, надія на зниження цін залишається. Здешевити популярні страви допоможуть молоді овочі з відкритого ґрунту, вважає Пендзин. За його розрахунками, в серпні вартість борщового набору виявиться на 70%, ніж була в квітні (самому "дорогому" для ринку овочів місяці в році).

Нагадаємо, не всі ціни на продукти дивують українців в поганому сенсі – є й приємні винятки. Наприклад, ціни на лохину виявилися значно нижчими за минулорічні.

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