В Україні почався сезон грунтової лохини: фермери здивували ціною на ягоду

У супермаркетах поки тільки теплична або імпортна ягода, але скоро на прилавках з'явиться і українська лохина

В Україні фермери почали масовий збір врожаю лохини, ціни на ягоду виявилися на 20% дешевше, ніж в минулому році.

Про це повідомляє EastFruit.

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За даними сайту, сезон почався на два тижні пізніше у порівнянні з минулим роком, але ціни на ягоду знизилися.

"Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються у діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні", – йдеться у повідомленні.

При цьому в супермаркетах поки продають місцеву тепличну лохину, а не з відкритого грунту, а також імпортні ягоди. Її вартість вроздріб досягає 400-550 грн/кг.

Фасовані ягоди привезли в основному з Нідерланов, її ціна порядком вища – 600-700 грн/кг.

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Експерти очікують, що в цьому році виробництво лохини в Україні збільшиться, оскільки стало більше плантацій.

Зараз оптовики повільно знижують ціни на місцеву і імпортну лохину. Самі виробники вважають, що ціни на ягоди можуть знизитися вже з наступного тижня, оскільки пропозиція різко зросте.

Тим часом в Україні злетіли ціни на цукор. Виробники кондитерських виробів скаржаться на те, що український продукт виявився найдорожчим у світі.