В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити

Через великий попит на соняшник в світі, ціни на олію вже стали захмарними

В Україні знову дорожчають продукти / Фото: AFP, freepik.com

Експерти прогнозують нове подорожчання продуктів. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від врожаю, але є деякі продукти, на які цінники точно перепишуть.

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Чим варто запасатися вже зараз, щоб заощадити, дізнавалися "Сьогодні".

Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж в минулому році. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Експерти це пояснюють попитом на соняшник в світі.

"Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання", – пояснює економіст Євген Невмержицький.

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Не інакше як "білим золотом" тепер можна називати цукор. Найбільше ціна виросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Ну і цим, звичайно, на думку експертів, скористалися виробники.

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З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м'ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від нових врожаїв і погоди.

Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни є менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.

Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.

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