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Свинина в Украине подорожает: эксперты дали неутешительный прогноз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
24 августа, 17:35
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В АМГ считают, что из-за подорожания корма 2022 год может быть стать непростым для свиноводов
В сентябре цены на свинину могут вырасти. Коллаж: "Сегодня"
В сентябре цены на свинину могут вырасти. Коллаж: "Сегодня"

В Украине уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций.

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Как говорят аналитики Ассоциации "Мясной отрасли" (АМГ), из-за устойчивого спроса на кондиционных свиней создается их дефицит, что "подогревает" цену, передает "Агро Тренд".

Сейчас из-за высокой температуры у свиней пропадает аппетит, что негативно сказывается на показателе среднесуточных приростов. В результате объемы товарных партий от производителей свинины и средняя убойная масса животных уменьшаются, поэтому общее предложение мяса свиней также становится ниже.

Как прогнозируют аналитики, уже в скором времени могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций, какой будет окончательная цена в магазинах – пока неизвестно.

В Украине с сентября подорожают продукты

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца. Цена на овощи и фрукты будет зависеть от новых урожаев и погоды.

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Как признаются украинцы, есть и своя экономия – несмотря на цены, есть меньше не стали, зато ищут скидки и акционные предложения.

Холодная весна, погодные условия, транспортные расходы и подорожание продовольствия во всем мире – так экономисты объясняют ситуацию с продуктами в Украине.

Напомним, ранее проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:

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