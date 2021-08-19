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Ціни на м'ясо в Україні злетіли: що коштує найдорожче

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
19 серпня, 16:49
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Подорожчання м'ясних виробів пов'язано, зокрема, і з ростом витрат на виробництво
В Україні зросли ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину і свинину. Колаж: "Сьогодні"
В Україні зросли ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину і свинину. Колаж: "Сьогодні"

В Україні зросли ціни на м'ясо, зокрема на куряче філе – 19,6%, яловичину – 12,2% і свинину – 4,2%, в порівнянні з груднем 2020 року.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

В кінці минулого року кілограм курячого філе стояв 91,71 грн. У липні 2021 року вартість піднялася до 109,7 грн за кілограм. Тобто за півроку куряче м'ясо подорожчало на 19,6%.

У грудні минулого року в магазинах і на ринках кілограм яловичини продавали за 144,82 грн. У липні цього року ціна на нього становила 162,45 грн за кілограм. Отже, з початку року яловичина подорожчала на 12,2%.

Що стосується свинини, то вона подорожчала на 4,2% з початку року. У грудні 2020 року в роздрібній торгівлі кілограм цього м'яса стояв 115,86 грн, а в липні – 120,67 грн. Так. за півроку свинина подорожчала на 4,2%.

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Споживча інфляція в Україні в липні в річному виразі, порівняно з липнем 2020 року, склала 10,2%, прискорилися з 9,5% в червні. Зазначається, що за січень-липень 2021 року інфляція склала 6,5%. Продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли в ціні:

  • в Києві – 10,7%;
  • Сумській області – 10,4%;
  • Черкаської області – 9,9%.

Що дорожчало і чому:

  • макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання витрат на виробництво: на сировину, енергію і оплату праці);
  • сирі продукти харчування (через збільшення витрат на виробництво, погані погодні умови);
  • адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв – пива та ігристих вин, підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності.

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