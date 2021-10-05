Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів Міс Україна-2021 - фото 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Геополітичний проект РФ: Держдеп США відреагував на заповнення першої нитки "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 жовтня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Держдепі виступили проти "Північного потоку-2" і заявили, що продовжать боротьбу з ним
США подовжать боротись з російським газогоном Північний потік-2
США подовжать боротись з російським газогоном Північний потік-2 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США запевнили, що Вашингтон продовжить боротися із россійським газогоном "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова представника Держдепу Неда Прайса.

Реклама

Таким чином Нед Прайс прокоментував новину про заповнення газом першої нитки газопроводу.

Читайте також:

"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти, полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу, – заявив спікер.

Реклама

Нед Прайс наголосив, що США продовжують вважати цей газогін геополітичним проектом Російської Федерації.

Завершення будівництва "Північного потоку-2"

Заповнення першої нитки газопроводу почалося 4 жовтня, повідомила компанія оператор.

Воно відбувається поступово і проводиться для того, щоб досягти необхідного тиску та обсягу для подальшого тестування.

Реклама

На даному етапі, газогін не можуть ввести в експлуатацію, оскільки він не пройшов необхідну сертифікацію в Німеччині.

Газпрому потрібно виконати ще цілу низку умов для того, щоб перша нитка почала працювати.

США також можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", заявив екс-посол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт. Рішення, ймовірно, будуть ухвалюватии в грудні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Green energy
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти