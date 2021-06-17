Суперечка про призначення голови "Нафтогазу" набрала обертів – Шмигаль подав до суду

Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз" / Фото: Reuters, Сьогодні, vitrenkolibrary.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль через суд зажадав скасувати припис про зняття з посади голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, яку винесло очільнику уряду Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Поки що вирішується питання про відкриття провадження за позовом Шмигаля.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль судиться з Національним агентством з питань запобігання корупції про скасування розпорядження, яке було винесено йому НАЗК", – йдеться в повідомленні суду.

У позовних вимогах суд також просять залучити до участі в справі на стороні позивача Кабінет міністрів і самого Юрія Вітренка.

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У чому суть конфлікту

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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков видав припис, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головую правління "Нафтогазу України" і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. В "Нафтогазі" при цьому вважають незаконним сам припис Новікова і теж обіцяли звернутися до суду.

У НАЗК вважають, що при призначення Вітренко була нібито порушена ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції". Вона передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які могла впливати, коли працювала на державу. Аргумент НАЗК: під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень по діяльності "Нафтогазу".

Вітренко заявив, що висновки Нацагентства – приклад упередженого ставлення. Він нагадав, що Міненерго не є органом управління "Нафтогазом". Крім того, в.о. міністра не є членом Кабінету міністрів, не бере участі в засіданнях уряду і не голосує при прийнятті рішень.

Нагадаємо, "Нафтогаз" перейшов в пряме підпорядкування Кабміну (а не Міненерго) вже майже шість років тому.