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Порятунок потопаючого? Росія вигадала, як уникнути дефолту

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 13:30
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У Росії вигадали схему, яка, на думку кремлівських чиновників, допоможе країні уникнути дефолту
У Кремлі розповіли, як врятують країну від дефолту
У Кремлі розповіли, як врятують країну від дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія судорожно намагається уникнути дефолту, що навис над країною після того, як Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Кремлю сплачувати зовнішній борг у доларах в умовах санкцій.

Російські ЗМІ повідомляють, що у відповідь на це Мінфін РФ хоче змусити інвесторів відкривати рахунки в російських банках і брати доручення на купівлю валюти.

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За словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, схема діятиме як із газом, але "у зворотному порядку".

"Як відбувається платіж за газ у рублях: нам зараховують валюту, тут вона за дорученням покупця газу змінюється на рублі і таким чином відбувається розрахунок. Механізм розрахунків по євробондах діятиме таким самим чином, тільки в інший бік", – сказав він.

У РФ вважають, що інвестор, який вимагатиме від Кремля оплати за держборгом у доларах або євро, повинен буде відкрити валютний та рублевий рахунки в російському банку. Таким чином, на думку російського чиновника, Росія зможе платити за держборгом в обхід "усієї західної розрахункової інфраструктури".

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Проводити платежі Росія хоче лише через Національний розрахунковий депозитарій (НРД), на який не розповсюджуються санкції, тому через нього можна проводити доларові транзакції.

Зазначимо, що найближчі виплати щодо євробондів Росії — 23 та 24 червня. В рамках першого встановлено пільговий період, протягом якого ще можна заплатити без дефолту, – 30 днів, за другим – 15.

Інвестори не отримали від РФ гроші за державними облігаціями

Росія залишила без виплат своїх іноземних інвесторів щодо державним облігаціям. Оплати мали надійти на рахунки ще 27 травня.

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Сума виплат за облігаціями Росія-2026 і Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

Тим не менш, Кремль має ще 30 днів, але якщо оплати так і не буде, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Раніше ми розповідали, що буде з Росією після дефолту, і писали, як росіяни оминають міжнародні санкції.

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