Выживут не все: 70 странам мира из-за войны в Украине грозит дефолт

Высокая инфляция привела к тому, что экономики многих стран просто остались без денег

Война уничтожает экономики беднейших стран мира / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как мы видим на примере того же зерна. Более всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит дефолт.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление администратора Программы развития ООН Ахима Штайнера.

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По его словам, у многих развивающихся экономик просто не осталось денег, они на грани дефолта из-за высокой инфляции и процентных ставок. И таковых насчитывается около 70 стран.

Их ждет сценарий Шри-Ланки, когда та стала первой азиатской страной, объявившей дефолт по своим долгам в этом столетии на фоне переросших в насилие протестов и приведших к краху правительства.

"Поставки пшеницы и других продуктов питания блокируются в черноморских портах Украины, что создает дефицит и приводит к росту цен в таких странах, как Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы. Цепи поставки энергоносителей также сталкиваются с нарушениями, поскольку российская нефть все больше избегает мировые нефтяные рынки", – говорится в публикации The Wall Street Journal.