Судный день для России: почему судьба агрессора решится 25 мая

Осталось несколько дней до экономического краха агрессора

Дефолт России медленно подступает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Срок действия специальной лицензии, выданной России для осуществления платежей владельцам американских облигаций, истекает 25 мая, и продлена она не будет. Именно в этот день РФ должна провести платеж по облигациям. Если она этого не сделает, то ее неизбежно ждет дефолт.

Об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен, передает Reuters.

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Так, если в случае отзыва лицензии Россия попытается заплатить в рублях, а не в долларах, это может привести к техническому дефолту.

Некоторые европейские чиновники выступают за арест активов ЦР РФ, замороженных санкциями. Сейчас активы находятся за границей, но остаются в собственности России, ведь США не имеют юридических полномочий на арест активов российского Центробанка на сумму около 300 млрд долл.

По словам Йеллен, такая ситуация может создать прецедент, подрывающий доверие других стран к хранению активов своих центральных банков в Соединенных Штатах.

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"Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть цены", – заявила Йеллен.

В России возникли проблемы с консервами

Ранее мы говорили, что санкции за войну против Украины привели к тому, что в РФ не хватает элементов и сырья для производства разных товаров. В частности, российским компаниям не хватает жести для производства консервных банок.

Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%. Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а кильки – 70 рублей (32 грн).

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Сама тара подорожала на 60–70%. Обычно заводы в РФ покупали банки и жесть для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая.

Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно. Причина еще и в скачках рубля по отношению к доллару весной этого года.

Мы также рассказывали, что Россия собирается возобновить производство "Москвичей", а также писали, как спасается РФ и откуда у нее резервы.