Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
День Києва 2022 День Києва 2022 🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

За крок до дефолту: Росія не виплатила інвесторам гроші за державними облігаціями

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виплати за російськими державними облігаціями досі не надійшли на рахунки іноземних інвесторів
Фактично в Росії залишилося 30 днів до дефолту
Фактично в Росії залишилося 30 днів до дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземні інвестори так і не отримали на свої рахунки виплат від Росії за державними облігаціями. Надіслати гроші агресор мав ще 27 травня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Реклама

Сума виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

У РФ фактично залишилося 30 днів: якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунки інвесторів, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

РФ стверджує, що свої обовʼязки виконала

Мінфін РФ перерахував гроші за виплатами на 27 травня Національному розрахунковому депозитарію. Однак той заявив того ж дня ввечері, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

Реклама

Мінфін Росії в свою чергу вважає, що виконав свої зобов'язання.

Як повідомляє видання, саме НРД є зареєстрованим власником облігацій, що "може підтримати аргумент Росії, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не було відправлено на рахунки окремих інвесторів".

Понад 70 країн на межі виживання

Війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як ми бачимо на прикладі того ж зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує дефолт.

Реклама

У багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей, вони на межі дефолту через високу інфляцію та відсоткові ставки. І таких налічується близько 70 країн.

Їх чекає сценарій Шрі-Ланки, коли та стала першою азіатською країною, яка оголосила дефолт за своїми боргами в цьому столітті на тлі протестів, що переросли в насильство і призвели до краху уряду.

Раніше ми розповідали, що санкції за війну проти України призвели до того, що в РФ не вистачає елементів і сировини для виробництва різних товарів. Зокрема, російським компаніям не вистачає жерсті для виробництва консервних банок.

Також ми писали, як Росії постійно вдається уникати реального дефолту.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29317.02

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1809.78

Litecoin (LTC)

64.11

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти