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Спасение утопающего? Россия придумала, как избежать дефолта

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 13:30
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В России придумали схему, которая, по мнению кремлевских чиновников, поможет стране избежать дефолта
В Кремле рассказали, как спасут страну от дефолта
В Кремле рассказали, как спасут страну от дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия судорожно пытается избежать нависшего над страной дефолта после того, Министерство финансов США решило не продлевать действие генеральной лицензии, временно позволявшей Кремлю оплачивать внешний долг в долларах в условиях санкций.

Российские СМИ сообщают, что в ответ на это, Минфин РФ хчоет заставить инвесторов открывать счета в российских банках и давать поручения на покупку валюты.

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По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, схема будет действовать как с газом, но "в обратном порядке".

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", – сказал он.

В РФ считают, что инвестор, которые потребует от Кремля оплаты по госдолгу в долларах или евро, должен будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Таким образом, по мнению российского чиновника, Россия сможет платить по госдолгу в обход "всей западной расчетной инфраструктуры".

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Проводить платежи Россия хочет только через Национальный расчетный депозитарий (НРД), на который не распространяются санкции, поэтому через него можно проводить долларовые транзакции.

Отметим, что ближайшие выплаты по евробондам России — 23 и 24 июня. По первым установлен льготный период, в течение которого еще можно заплатить без дефолта, – 30 дней, по вторым – 15.

Инвесторы не получили от РФ деньги по государственным облигациям

Россия оставила без выплат своих иностранных инвесторов по государственным облигациям. Оплаты должны были поступить на счета еще 27 мая.

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Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.

Тем не менее, у Кремля есть еще 30 дней, но если оплаты так и не будет, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Ранее мы рассказывали, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят международные санкции.

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