Смертність в Україні підскочила: від чого люди вмирали найчастіше

З січня по серпень 2021 року в країні померли 439 430 людей

Найбільше людей померло в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за дев'ять місяців 2021 року, з січня по вересень, ще на 258 тисяч скоротилося населення України. Лише за останній місяць в країні померли 32 тис. українців.

Про це свідчать дані Держстату.

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Станом на 1 вересня 2021 року, в країні проживають 41 342 465 людей. З них найбільше у Донецькій (4 077 488 осіб) і Дніпропетровській областях (3 115 855 осіб), а також у Києві (2 951 952 особи).

/ Фото: скріншот

З січня по серпень 2021 року в країні померли 439 430 людей, а народилися 180 828 українців. Таким чином, природний приріст становить -258 602 особи. Це свідчить про те, що населення країни зменшується.

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Найбільше людей померли у Києві (28 439 осіб), Харківській (32 539 осіб) і Дніпропетровській областях (39 453 смерті). А найбільше українців народилося в Києві (19 664 особи), Дніпропетровській (13 120 осіб) і Львівській областях (12 845 осіб).

/ Фото: скріншот

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померли 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померли 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в країні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 людини. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 людини.

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Експерти Держстату проаналізували і причини смерті українців. Виявилося, що найбільше наших співвітчизників померли від:

хвороб системи кровообігу – 276 070 смертей;

новоутворень (злоякісні пухлини) – 49 448 смертей;

коронавірусу – 37 077 смертей;

зовнішніх факторів (отруєння, нещасні випадки, самогубства та інші) – 18 627 смертей;

хвороб органів травлення – 16 040 смертей.

В Україні стало менше пенсіонерів

З кожним роком кількість пенсіонерів скорочується на 100-300 тисяч. Менш ніж за рік число пенсіонерів в Україні скоротилося майже на 200 тис. Станом на 1 вересня на обліку в органах ПФУ перебували майже 11 млн пенсіонерів.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах ПФУ, становила:

на початку 2018 року – 11 млн 725 тис. 370 людей;

на початку 2019 року – 11 млн 470 тис. 405 людей;

на початку 2020 року – 11 млн 334 тис. 730 людей;

на початку 2021 року – 11 млн 130 тис. 954 людини.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітній банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% на 2022 і 2023 роки.