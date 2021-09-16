В Україні різко скоротилося число пенсіонерів

У 2018 році пенсіонерів було 11, 7 млн, а зараз їх чисельність становить 10,9 млн осіб

В Україні з кожним роком зменшується кількість пенсіонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з кожним роком кількість пенсіонерів скорочується на 100 – 300 тисяч.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає AP News.

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Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах ПФУ, становила:

на початку 2018 року – 11 млн 725 тис. 370 осіб;

на початку 2019 року – 11 млн 470 тис. 405 осіб;

на початку 2020 року – 11 млн 334 тис. 730 осіб;

на початку 2021 року – 11 млн 130 тис. 954 осіб.

Менш ніж за рік число пенсіонерів в Україні скоротилося майже на 200 тис. Станом на 1 вересня на обліку в органах ПФУ перебували майже 11 млн пенсіонерів.

Найбільша кількість пенсіонерів в таких областях:

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська.

а також у місті Києві.

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Найменша кількість пенсіонерів в таких областях:

Закарпатська;

Волинська;

Чернівецька.

В Україні підвищать пенсії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонери віком 70-75 років почнуть щомісяця отримувати доплати в сумі до 300 грн.

Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років мінімальний розмір пенсії буде встановлено на рівні 2500 грн. Додаткові виплати встановлять у розмірі 400 грн.

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З 1 грудня очікується наступне підвищення пенсії:

для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.