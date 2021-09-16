В Україні різко скоротилося число пенсіонерів

В Україні з кожним роком кількість пенсіонерів скорочується на 100 – 300 тисяч.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України, передає AP News.
Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах ПФУ, становила:
- на початку 2018 року – 11 млн 725 тис. 370 осіб;
- на початку 2019 року – 11 млн 470 тис. 405 осіб;
- на початку 2020 року – 11 млн 334 тис. 730 осіб;
- на початку 2021 року – 11 млн 130 тис. 954 осіб.
Менш ніж за рік число пенсіонерів в Україні скоротилося майже на 200 тис. Станом на 1 вересня на обліку в органах ПФУ перебували майже 11 млн пенсіонерів.
Найбільша кількість пенсіонерів в таких областях:
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська.
- а також у місті Києві.
Найменша кількість пенсіонерів в таких областях:
- Закарпатська;
- Волинська;
- Чернівецька.
В Україні підвищать пенсії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонери віком 70-75 років почнуть щомісяця отримувати доплати в сумі до 300 грн.
Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років мінімальний розмір пенсії буде встановлено на рівні 2500 грн. Додаткові виплати встановлять у розмірі 400 грн.
З 1 грудня очікується наступне підвищення пенсії:
- для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
- для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).
Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.