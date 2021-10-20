Смертность в Украине подскочила: от чего люди умирали чаще всего

С января по август 2021 года в стране умерли 439 430 человек

Больше всего людей умерли в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за девять месяцев 2021 года, с января по сентябрь, еще на 258 тысяч сократилось население Украины. Лишь за последний месяц в стране умерли 32 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По состоянию на 1 сентября 2021 года, в стране проживают 41 342 465 человек. Из них больше всего в Донецкой (4 077 488 чел.) и Днепропетровской областях (3 115 855 чел.), а также в Киеве (2 951 952 чел.)

/ Фото: скриншот

С января по август 2021 года в стране умерли 439 430 человек, а родились 180 828 украинцев. Таким образом, природный прирост составляет -258 602 человека. Это свидетельствует о том, что население страны уменьшается.

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Больше всего людей умерли в Киеве (28 439 чел.), Харьковской (32 539 чел.) и Днепропетровской областях (39 453 смерти). А больше всего украинцев родилось в Киеве (19 664 чел.), Днепропетровской (13 120 чел.) и Львовской областях (12 845 чел.).

/ Фото: скриншот

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в стране на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

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Эксперты Госстата проанализировали и причины смерти украинцев. Оказалось, что больше всего наших соотечественников умерли от:

болезней системы кровообращения – 276 070 смертей;

новообразований (злокачественные опухоли) – 49 448 смертей;

коронавируса – 37 077 смертей;

внешних факторов (отравления, несчастные случаи, самоубийства и прочие) – 18 627 смертей;

болезней органов пищеварения – 16 040 смертей.

В Украине стало меньше пенсионеров

С каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100-300 тысяч. Менее чем за год число пенсионеров в Украине сократилось почти на 200 тыс. По состоянию на 1 сентября на учете в органах ПФУ состояли почти 11 млн пенсионеров.

Количество пенсионеров, состоящих на учете в органах ПФУ, составляло:

в начале 2018 года – 11 млн 725 тыс. 370 человек;

в начале 2019 года – 11 млн 470 тыс. 405 человек;

в начале 2020 года – 11 млн 334 тыс. 730 человек;

в начале 2021 года – 11 млн 130 тыс. 954 человек.

Ранее мы сообщали, что Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% на 2022 и 2023 годы.