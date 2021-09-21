Население Украины резко сократилось – в Госстате объяснили причину

За первые 7 месяцев в стране родились более 158 тыс. детей, в то же время умерли почти 396 тыс. украинцев

Количество умерших за 7 месяцев достигло 395,9 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине более чем за пол года население сократилось еще на 226 тыс. человек. За январь-июль 2021 года количество умерших достигло 395,9 тыс. человек (в 2020 году показатель был ниже – 334,3 тыс. человек).

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа в стране проживали 41,362 млн человек.

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В январе-июле в Украине родились 158,3 тыс. детей – это меньше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года. На 100 умерших приходится 40 рожденных.

Из страны выехали 233 тыс. человек – на 26 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Данные по численности населения сформированы без учета временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя.

В Украине стало меньше пенсионеров

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С каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100 – 300 тысяч. Менее чем за год число пенсионеров в Украине сократилось почти на 200 тыс. По состоянию на 1 сентября на учете в органах ПФУ состояли почти 11 млн пенсионеров.

Количество пенсионеров, состоящих на учете в органах ПФУ, составляло:

в начале 2018 года – 11 млн 725 тыс. 370 человек;

в начале 2019 года – 11 млн 470 тыс. 405 человек;

в начале 2020 года – 11 млн 334 тыс. 730 человек;

в начале 2021 года – 11 млн 130 тыс. 954 человек.

Наибольшее число пенсионеров в таких областях: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и в Киеве.

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Ранее мы сообщали, что Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% на 2022 и 2023 годы.

Кроме того, потребительская инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2020 года, осталась на уровне 9,5%. Такая же годовая инфляция была зафиксирована в мае-2021. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.