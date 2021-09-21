Населення України різко скоротилося – в Держстаті пояснили причину

За перші 7 місяців в країні народилися понад 158 тис. дітей, водночас померли майже 396 тис. українців

Кількість померлих за 7 місяців досягло 395,9 тис. осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні більш ніж за пів року населення скоротилося ще на 226 тис. осіб. За січень-липень 2021 роки кількість померлих досягла 395,9 тис. осіб (у 2020 році показник був нижче – 334,3 тис. осіб).

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня в країні проживали 41,362 млн осіб.

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У січні-липні в Україні народилися 158,3 тис. дітей – це менше на 10%, ніж за аналогічний період минулого року. На 100 померлих припадає 40 народжених.

З країни виїхали 233 тис. осіб – на 26 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення сформовані без урахування тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя.

В Україні стало менше пенсіонерів

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З кожним роком кількість пенсіонерів скорочується на 100 – 300 тисяч. Менш ніж за рік число пенсіонерів в Україні скоротилося майже на 200 тис. Станом на 1 вересня на обліку в органах ПФУ складалися майже 11 млн пенсіонерів.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах ПФУ, становила:

на початку 2018 року – 11 млн 725 тис. 370 осіб;

на початку 2019 року – 11 млн 470 тис. 405 осіб;

на початку 2020 року – 11 млн 334 тис. 730 осіб;

на початку 2021 року – 11 млн 130 тис. 954 осіб.

Найбільше число пенсіонерів в таких областях: Харківська, Донецька, Дніпропетровська та в Києві.

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Раніше ми повідомляли, що Всесвітній банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% на 2022 і 2023 роки.

Крім того, споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.