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Світовий банк знову поліпшив прогноз зростання ВВП України

9 червня 2021 10:11

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Банк змінив свою думку про перспективи зростання української економіки 2022 і 2023 років

/ Фото: Getty Images

Світовий банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2021 року на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% – на 2022 і 2023 роки.

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Про це йдеться в доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за червень 2021 року.

Водночас Світовий банк очікує, що 2021 року світова економіка зросте на 5,6% – це найвищий показник темпів відновлення після рецесії за останні 80 років, переважно зумовлений інтенсивним підйомом економічної активності в кількох великих країнах.

"Попри обнадійливі ознаки відновлення світової економіки, пандемія продовжує посилювати бідність і нерівність серед населення країн, що розвиваються, в усьому світі", – констатував президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

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Нагадаємо, 31 березня Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України 2021 року до 3,8% ВВП. Однак тоді ж він погіршив прогноз на 2022 рік – 3% зростання замість 3,1%.

А в січні СБ підвищив прогноз економічного зростання України в 2021 році до 3%, хоча в попередньому прогнозі аналітики очікували вдвічі меншого зростання ВВП, на рівні 1,5%.

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