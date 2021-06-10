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SkyUp і МАУ наростили число рейсів на Кавказ: куди, коли і за скільки можна полетіти

10 червня 2021 19:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

І бюджетна авіакомпанія, і найбільший вітчизняний перевізник зацікавлені в польотах у східному напрямку

SkyUp відкриває рейси до Баку

SkyUp відкриває рейси до Баку / Фото: Pixabay

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines, котра оновить свій парк 12-м літаком Boeing 737, з 5 липня запускає рейси зі Львова до Баку.

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Про це перевізник повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Літаки SkyUp вирушатимуть зі столиці Галичини на Кавказ щонеділі і повертатимуться щопонеділка. Квитки вже доступні для бронювання на сайті компанії. Рейс Львів — Баку коштуватиме від 3 246 грн, Баку — Львів від 3 823 грн.

Виліт зі Львова о 22:50 і приземлення в аеропорту ім. Гайдара Алієва о 3:25 за місцевим часом (2:25 за київським). Виліт з Баку о 4:25 (3:25 за Києвом) і приземлення у Львові о 7:20.

У SkyUp наголошують, що в’їзд до Азербайджану дозволений за умови наявності посвідки на проживання, а також за рішенням оперативного штабу при уряді Республіки. Також рекомендується додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку перед вильотом.

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А найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України – починаючи із 10 червня, двічі на тиждень виконуватиме рейси з Києва до Батумі. А вже з липня частота рейсів зросте до 4 на тиждень, повідомляє авіакомпанія.

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Виліт із Києва відбуватиметься щочетверга та щонеділі о 18:00 (приліт до Батумі о 21:30 за місцевим часом), повернення з Батумі о 22:20 (приліт до Києва о 23:55). Квиток коштує від 2362 грн.

Нагадаємо, SkyUp запустила прямі рейси на грецькі островиКорфу, Родос і Крит.

Сайт "Сьогодні" також писав, що МАУ відновила права на польоти в Грецію.

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А поки авіакомпанії відновлюють польоти на схід, Укрзалізниця відновлює рейси на захід:

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