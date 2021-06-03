SkyUp запускає прямі рейси на грецькі острови: дати і напрямки

Уже з 5 червня з Києва можна буде вилетіти на острів Корфу, вильоти будуть постійно додавати

З 5 червня SkyUp запускає прямі рейси з Києва на грецькі острови / Фото: facebook.com/skyup.aero

З 5 червня авіакомпанія SkyUp запускає прямі рейси з Києва на грецькі острови.

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Про це повідомляє прес-служба компанії SkyUp.

З Києва на Корфу рейси будуть виконуватися з 5 червня. Спочатку рейси будуть виконуватися щосуботи, в кінці місяця очікується, що додадуться вильоти в понеділок та середу.

З Києва на Родос прямі рейси компанія запустить з неділі, 6 червня. Надалі додадуть рейси у вівторок і четвер.

З Києва в Іракліон (острів Крит), літаки компанії почнуть літати з 12 червня, в понеділок, середу, суботу і неділю. Потім рейси за цим маршрутом планують виконувати щодня.

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Нещодавно ми писали, що SkyUp почала продаж квитків на новий напрямок в Грецію. Уже з 19 червня авіакомпанія планує літати з Одеси в Іракліон на острові Крит.

Нагадаємо, не тільки в травні, але і в червні SkyUp виконає кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені насамперед для сезонних працівників.

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