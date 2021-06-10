SkyUp и МАУ увеличили число рейсов на Кавказ: куда, когда и за сколько можно улететь

И бюджетная авиакомпания, и крупнейший отечественный перевозчик заинтересованы в полетах в восточном направлении

SkyUp открывает рейсы в Баку / Фото: Pixabay

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, которая обновит свой парк 12-м самолетом Boeing 737, с 5 июля запускает рейсы из Львова в Баку.

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Об этом перевозчик сообщает на своей странице в Facebook.

Самолеты SkyUp будут отправляться из столицы Галичины на Кавказ еженедельно и возвращаться по понедельникам. Билеты уже доступны для бронирования на сайте компании. Рейс Львов – Баку будет стоить от 3246 грн, Баку – Львов от 3823 грн.

Вылет из Львова в 22:50 и приземление в аэропорту им. Гайдара Алиева в 3:25 по местному времени (2:25 по Киеву). Вылет из Баку в 4:25 (3:25 по Киеву) и приземление во Львове в 7:20.

В SkyUp отмечают, что въезд в Азербайджан разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при правительстве Республики. Также рекомендуется дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха перед вылетом.

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А крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины – начиная из 10 июня, два раза в неделю будет выполнять рейсы из Киева в Батуми. А уже с июля частота рейсов возрастет до 4 в неделю, сообщает авиакомпания.

Вылет из Киева будет происходить каждый четверг и воскресенье в 18:00 (прилет в Батуми в 21:30 по местному времени), возвращение из Батуми в 22:20 (прилет в Киев в 23:55). Билет стоит от 2362 грн.

Напомним, SkyUp запустила прямые рейсы на греческие острова Корфу, Родос и Крит.

Сайт "Сегодня" также писал, что МАУ возобновила права на полеты в Грецию.

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А пока авиакомпании восстанавливают полеты на восток, "Укрзализныця" возобновляет рейсы на запад: