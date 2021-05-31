Русский
$ 27,5
33,39
  1. Новини економіки
  2. Економіка

МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетіти

31 травня, 21:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українські авіаперевізники активно освоюють нові напрямки на півдні – Грецію і Туреччину, Албанію та Чорногорію

/ Фото: Pixabay

Найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України, який відновить польоти до Варшави, має намір із 18 червня відновити регулярні рейси з Києва до Афін (Греція).

Реклама

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника повідомляє УНІАН.

Польоти будуть виконуватися по вівторках, четвергах і п'ятницях: Київ (Бориспіль) – Афіни: виліт о 10:35, приліт о 13:10; Афіни – Київ (Бориспіль): виліт о 14:05, приліт о 16:40.

Такий розклад рейсів дозволить пасажирам із Афін скористатися зручними сполученнями в аеропорту "Бориспіль" для перельотів до Баку, Тбілісі, Єревана, Батумі і ключових регіонів України – Одеси, Херсона, Львова, Харкова, Запоріжжя.

У свою чергу український лоукостер SkyUp Airlines, який відмовився від 33 маршрутів, запустить масштабну польотну програму з аеропортів України в нових південних напрямках, повідомляє Avianews.com.

Реклама

Наприклад, авіакомпанія вже відкрила рейси із Запоріжжя до Стамбула і Батумі, 31 травня було відкрито рейс до столиці Албанії Тірани, а з 5 червня – до Тівата в Чорногорії.

Найдешевше вдасться злітати із Запоріжжя до Стамбула – від 1700 грн в один бік. Переліт із Тівата до Запоріжжя обійдеться мінімум 3100 грн в один бік.

В тренді
Долар подешевшав, євро котиться донизу: курс валют НБУ

Відправитися з Харкова до Тівата можна за 2900 грн в одну сторону.

Дістатися зі Львова та Харкова до Одеси можна від 900 грн в один бік. Також зі Львова доступні перельоти до Тірани – від 1900-2000 грн в один бік, а з 5 червня до Тівата – від 2000-2500 грн в один бік.

У цьому літньому розкладі лоукостер відновив внутрішні польоти з Києва в Одесу. Квитки продаються від 800 грн в один бік.

Реклама

Перед бронюванням перельоту потрібно перевірити, чи дозволений вам в'їзд у країну призначення. Також слід враховувати можливість введення нових карантинних обмежень іноземними державами, що може ускладнити подорож або зробити її неможливою.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що SkyUp порадував новим маршрутом у Грецію, а МАУ – знижками до Дня Києва, які триватимуть до 5 червня.

Також нагадаємо, що 20 травня авіалайнер МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економнихЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправді
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправдіЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти