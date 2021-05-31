МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетіти

Українські авіаперевізники активно освоюють нові напрямки на півдні – Грецію і Туреччину, Албанію та Чорногорію

/ Фото: Pixabay

Найбільший вітчизняний перевізник – Міжнародні авіалінії України, який відновить польоти до Варшави, має намір із 18 червня відновити регулярні рейси з Києва до Афін (Греція).

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Про це повідомила пресслужба авіаперевізника повідомляє УНІАН.

Польоти будуть виконуватися по вівторках, четвергах і п'ятницях: Київ (Бориспіль) – Афіни: виліт о 10:35, приліт о 13:10; Афіни – Київ (Бориспіль): виліт о 14:05, приліт о 16:40.

Такий розклад рейсів дозволить пасажирам із Афін скористатися зручними сполученнями в аеропорту "Бориспіль" для перельотів до Баку, Тбілісі, Єревана, Батумі і ключових регіонів України – Одеси, Херсона, Львова, Харкова, Запоріжжя.

У свою чергу український лоукостер SkyUp Airlines, який відмовився від 33 маршрутів, запустить масштабну польотну програму з аеропортів України в нових південних напрямках, повідомляє Avianews.com.

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Наприклад, авіакомпанія вже відкрила рейси із Запоріжжя до Стамбула і Батумі, 31 травня було відкрито рейс до столиці Албанії Тірани, а з 5 червня – до Тівата в Чорногорії.

Найдешевше вдасться злітати із Запоріжжя до Стамбула – від 1700 грн в один бік. Переліт із Тівата до Запоріжжя обійдеться мінімум 3100 грн в один бік.

Відправитися з Харкова до Тівата можна за 2900 грн в одну сторону.

Дістатися зі Львова та Харкова до Одеси можна від 900 грн в один бік. Також зі Львова доступні перельоти до Тірани – від 1900-2000 грн в один бік, а з 5 червня до Тівата – від 2000-2500 грн в один бік.

У цьому літньому розкладі лоукостер відновив внутрішні польоти з Києва в Одесу. Квитки продаються від 800 грн в один бік.

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Перед бронюванням перельоту потрібно перевірити, чи дозволений вам в'їзд у країну призначення. Також слід враховувати можливість введення нових карантинних обмежень іноземними державами, що може ускладнити подорож або зробити її неможливою.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що SkyUp порадував новим маршрутом у Грецію, а МАУ – знижками до Дня Києва, які триватимуть до 5 червня.

Також нагадаємо, що 20 травня авіалайнер МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі: