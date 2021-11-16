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Скільки Україна втратить через "Північний потік-2"? У "Нафтогазі" підрахували збитки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 10:40
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Глава "Нафтогазу" рассказал, что каждый год Украина может терять приблизительно 2 млрд долларов из-за запуска "Северного потока-2"
Від запуску Північного потоку-2 Україна втратить 1,5% ВВП
Від запуску Північного потоку-2 Україна втратить 1,5% ВВП / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова національної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" ставить під загрозу увесь континент та розповів про втрати від його запуску для України.

Про це Вітренко розповів у інтерв’ю з агентством Reuters.

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За словами голови правління, щорічні втрати України, у разі запуску потоку, можна буде порівняти до 1,5% ВВП країни.

"Україна втрачатиме близько 2 млрд дол. на рік, якщо "Північний потік – 2" буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни", – сказав Вітренко.

Вітренко наголосив, що Київ досі не втрачає надії повністю заблокувати російський проєкт і розраховує у цьому на допомогу Сполучених Штатів.

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"Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора, тому що по той бік океану так чи інакше розуміють, що Росія використовує газ як зброю, що вона грає не по правилам, і що "Північний потік – 2" фактично ставить під загрозу весь континент та глобальну безпеку", – сказав голова "Нафтогазу".

Участь "Нафтогазу" у сертифікації "Північного потоку-2"

15 листопада Юрій Вітренко повідомив, що компанія НАК "Нафтогаз" братиме участь у сертифікації російського газогону і виступатиме проти його запуску.

За словами голови компанії, вони готові надати свої аргументи, чому "Північний потік-2" не відповідає вимогам європейського законодавство.

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Участь у цьому процесі також дасть змогу дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбирались, наскільки можна затягнути процес сертифікації "Північного потоку-2" та чи вдастся повністю його заблокувати.

А також писали, що кажуть у Німеччині з приводу участі України у сертифікації "Північного потоку-2".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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