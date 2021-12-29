Штрафи понад 300 тисяч грн: за що українців змусять платити такі суми

Кабмін збільшив штрафи за збирання грибів та ягід у заборонених для цього місцях, а також за незаконний вилов риби та полювання на тварин

В Україні змільшили в 10 разів штрафи за причинення шкоди навколишньому середовищу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За шкоду, заподіяну природно-заповідному фонду, українці платитимуть більше. Кабмін підвищив розмір штрафів в 10 разів.

Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів.

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За їх інформацією, попередня редакція постанови потребувала змін, адже механізм нарахування розміру шкоди не відповідав об'єму реально завданих збитків та не давав змогу для їх ліквідації.

Суть заборони

Як пояснюють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, у постанові встановлюється новий Порядок обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду. А саме, переглядаються такси, що діяли до цього з 2013 року.

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Збирати гриби та ягоди можна:

у межах національних парків;

у біосферних заповідниках.

Робити це, звісно, можна для власних потреб. Адже, займаючись промислом, ви повинні спершу отримати відповідний дозвіл.

Забороняється збирати гриби:

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на територіях суворого заповідання. Вони визначені Проєктами організації територій відповідних установ природно-заповідного фонду. Такі зони створюються спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин.

Як і до цього, перебування сторонніх людей в таких територіях заборонено. Є відповідні таблички з попередженням, а служба охорони повідомляє відвідувачам про існуючі обмеження.

Тож випадково помилитися і назбирати заборонене через незнання у таких зонах неможливо.

Ціленаправлена ж протиправна діяльність на такій території наразі дійсно може коштувати правопорушникам у 10 разів дорожче.

Кого стосуватиметься заборона

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів стверджують, що ухвалена постанова стосується виключно територій та об’єктів природно-заповідного фонду: національних природних парків, природних заповідників, ботанічних садів, дендрологічних парків.

Тобто тих територій, які створені для збереження біорізноманіття та охороняються як національне надбання. Такі об’єкти займають лише 6% території країни.

Документ не поширюється на ліси, водні та інші об’єкти і природні ресурси, які не входять до території ПЗФ. У цих випадках діють інші окремі нормативно-правові акти.

Які санкції передбачено

За знищення куща півоній — 1691 грн; За зрубане дерево — 85796 грн; За незаконний вилов одного сома — 20915 грн; За незаконний вилов однієї щуки — 16736 грн; За незаконне добування оленя плямистого — 305 тисяч 896 грн; За незаконне добування зайця-русака — 26081 грн.

/ Фото: скріншот

Штрафи за пластикові пакети

З 10 грудня на законодавчому рівні заборонили безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

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