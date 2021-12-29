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Штрафы более 300 тысяч гривен: за что украинцев заставят платить такие суммы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 15:28
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Кабмин увеличил штрафы за сбор грибов и ягод в запрещенных для этого местах, а также за незаконный отлов рыбы и охоту на животных
В Украине увеличили в 10 раз штрафы за причинение вреда окружающей среде
В Украине увеличили в 10 раз штрафы за причинение вреда окружающей среде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За ущерб, причиненный природно-заповедному фонду, украинцы будут платить больше. Кабмин повысил размер штрафов в 10 раз.

Об этом сообщают на сайте Кабинета Министров.

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По их информации, предыдущая редакция постановления нуждалась в изменениях, ведь механизм начисления размера ущерба не соответствовал объему реально нанесенного ущерба и не давал возможности для их ликвидации.

Суть запрета

Как объясняют в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, в постановлении устанавливается новый порядок исчисления размера вреда, причиненного природно-заповедному фонду. А именно, пересматриваются действовавшие до этого таксы с 2013 года.

Собирать грибы и ягоды можно:

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  • в пределах национальных парков;
  • в биосферных заповедниках.

Делать это, конечно, можно для собственных нужд. Ведь, занимаясь промыслом, вы должны сперва получить соответствующее разрешение.

Запрещается собирать грибы:

  • на территориях строгого заповедания. Они определены Проектами организации территорий соответствующих учреждений природно-заповедного фонда. Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений.

Как и прежде, пребывание посторонних людей в таких территориях запрещено. Есть соответствующие таблички с уведомлением, а служба охраны уведомляет посетителей о существующих ограничениях.

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Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно.

Целенаправленная же противоправная деятельность на такой территории пока действительно может стоить правонарушителям в 10 раз дороже.

Кого будет касаться запрет

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов утверждают, что постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда: национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков.

То есть тех территорий, которые предназначены для сохранения биоразнообразия и охраняются как национальное достояние. Такие объекты занимают всего 6% территории страны.

Документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, не входящие в территорию ПЗФ. В этих вариантах действуют другие отдельные нормативно-правовые акты.

Какие санкции предусмотрены

  1. За уничтожение куста пионов – 1691 грн;
  2. За срубленное дерево – 85796 грн;
  3. За незаконный отлов одного сома — 20915 грн;
  4. За незаконный отлов одной щуки — 16736 грн;
  5. За незаконное добывание оленя пятнистого – 305 тысяч 896 грн;
  6. За незаконное добывание зайца-русака – 26081 грн.

/ Фото: скриншот

Штрафы за пластиковые пакеты

С 10 декабря на законодательном уровне запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф платит предприятие в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Раньше мы подсчитывали, сколько украинцы будут тратить на "кульки" каждый год. Речь идет о миллиардных суммах.

Также мы рассказывали причины, по которым украинцы могут получить штраф до 60 тысяч гривен.

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